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El delantero del Borussia Dortmund Maxi Beier se mostró encantado tras salir del banquillo y marcar el gol decisivo en la victoria por 1-0 del BVB ante el Eintracht Frankfurt. El atacante alemán destacó la importancia de creer y de entrenar sin descanso.

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Un gol de Beier da tres puntos de forma dramática al Borussia Dortmund

Maxi Beier firmó una jugada de ensueño en el minuto 80 para dar al Borussia Dortmund una victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en un Signal Iduna Park con todas las entradas agotadas. Beier inició la jugada en la banda izquierda, cedió el balón al suplente Jobe Bellingham y recibió de vuelta un pase preciso.

Beier, que había entrado en el minuto 68, lanzó un disparo con efecto desde 17 metros que superó al portero del Frankfurt Noah Atubolu y entró por la escuadra más alejada.

El gol aseguró la quinta victoria del BVB en esta temporada de la Bundesliga y lo situó en lo más alto de la clasificación.

El delantero atribuye a la práctica constante su habilidad para marcar por la escuadra más alejada

En declaraciones a Sky tras el pitido final, Beier reveló que su espectacular remate desde lejos no fue fruto de la casualidad. «Practico mucho esos disparos en los entrenamientos», explicó.

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«Por supuesto, estoy contento de que haya entrado así. Creer en [nuestra capacidad para marcar en los últimos minutos] es lo más importante».

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«Si no crees en ello, ya has fracasado», afirmó el delantero.

Beier disfruta pese al exigente calendario en plena racha de victorias del BVB

Pese a la dura sucesión de partidos del BVB en competiciones europeas y nacionales, Beier aseguró que la plantilla rinde bien con una elevada carga de trabajo. «Hasta ahora, han sido unas semanas exigentes», admitió.

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«Pero a todos nos encanta el fútbol y estar en el campo».

La decisiva aportación de Beier dio la razón a Niko Kovac por sus cambios tácticos en la segunda parte.

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El atacante del Dortmund quiere mantener su acierto goleador

El buen momento goleador de Beier ofrece a Kovac opciones ofensivas de peso de cara a un tramo crucial de la temporada del Dortmund.

El BVB centra ahora su atención en la eliminatoria de la Copa de Alemania entre semana contra el Werder Bremen, antes de enfrentarse al Bayern de Múnich.

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El internacional alemán intentará conservar su sitio en las rotaciones ofensivas de Kovac.



