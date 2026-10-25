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El delantero del Borussia Dortmund Maxi Beier se mostró encantado tras salir del banquillo y marcar el gol decisivo en la victoria por 1-0 del BVB ante el Eintracht Frankfurt. El atacante alemán destacó la importancia de la confianza y de entrenar sin descanso.

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Un gol de Beier da tres puntos de infarto a los aurinegros

Maxi Beier firmó una acción brillante en el minuto 80 para dar al Borussia Dortmund una victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en un Signal Iduna Park lleno. Beier inició la jugada en la banda izquierda, pasó el balón al suplente Jobe Bellingham y recibió una devolución precisa.

Beier, que había entrado en el minuto 68, lanzó un disparo con efecto desde 17 metros que superó al portero del Frankfurt, Noah Atubolu, y se coló por la escuadra más alejada.

El gol aseguró la quinta victoria del BVB en esta Bundesliga y lo situó en lo más alto de la clasificación.

El delantero atribuye a la práctica constante su especialidad de marcar por la escuadra más alejada

En declaraciones a Sky tras el pitido final, Beier reveló que su espectacular remate desde lejos no fue casualidad. «Practico mucho esos tiros en los entrenamientos», explicó Beier.

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«Por supuesto, estoy contento de que haya entrado así. Creer en [nuestra capacidad de marcar en los últimos minutos] es lo más importante».

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«Si no crees en ello, ya has fracasado», afirmó el delantero.

Beier afronta un calendario exigente en plena racha de victorias del BVB

Pese a que el BVB atraviesa una durísima serie de partidos en competiciones europeas y nacionales, Beier insistió en que la plantilla rinde bien con una gran carga de trabajo. «Hasta ahora han sido unas semanas exigentes», reconoció Beier.

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«Pero a todos nos encanta jugar y estar sobre el terreno de juego».

La aportación decisiva de Beier dio la razón a Niko Kovac con sus cambios tácticos en la segunda parte.

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El atacante del Dortmund quiere mantener su acierto goleador

La racha goleadora de Beier ofrece a Kovac opciones ofensivas de peso de cara a un tramo crucial de la temporada del Dortmund.

El BVB centra ahora su atención en el partido de Copa de Alemania entre semana contra el Werder Bremen, antes de enfrentarse al Bayern de Múnich.

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El internacional alemán intentará conservar su sitio en la rotación ofensiva de Kovac.



