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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Señal de alarma y serias dudas: ¿qué pasará cuando Vinicius regrese al Real Madrid?

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La crisis crónica de la estrella brasileña: las obligaciones defensivas

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Parece que el Real Madrid ha recuperado su nivel habitual, pues tras su contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla, los hombres del técnico José Mourinho han elevado su rendimiento y ahora están listos para competir con el Barcelona.

El Real Madrid sigue a tres puntos del Barcelona en la Liga, pero el conjunto blanco sabe que cualquier tropiezo del equipo de Hansi Flick podría darles el liderato.

Esta recuperación coincide con la ausencia de Vinicius Junior del once titular merengue debido a su sanción de 4 partidos, y con la irrupción de Yan Diomande, que se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del conjunto blanco, según informó la web de la cadena española "Cadena SER".

¿Qué pasará cuando regrese Vinicius?

Tras cumplir su sanción de cuatro partidos, el brasileño intentará reincorporarse al once titular que ha ofrecido un rendimiento excepcional durante su ausencia.

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Este asunto se debatió en el programa "El Larguero" de la Cadena SER, donde el exjugador español Álvaro Benito animó a Vinicius Junior a recuperar su nivel habitual junto al resto del equipo, al afirmar: "Para mí, es muy sencillo. Es un jugador excelente, pero tiene un problema: tiende a relajarse en defensa durante gran parte del partido".

Sin embargo, el analista considera que tampoco se debe descartar a Diomande, dado su gran arranque de temporada, y añadió: "Prefiero mantener a Diomande o hacerlo rotar. Hay partidos en los que Güler puede jugar en el doble pivote con Tchouaméni para dar descanso a Bernardo".

No obstante, Álvaro Benito considera que Vinicius necesita implicarse más en las tareas defensivas si quiere seguir jugando en el Real Madrid.

Y explicó: "Cuando cada jugador cumple con sus obligaciones defensivas, que es lo lógico, solo tenemos que ver quién ofrece el mejor rendimiento y el ataque más potente en cada partido. Pero, para mí, hacía tiempo que no sentía que las cosas iban bien".

En ese momento, el exjugador del Real Madrid Rafa Alkorta le recordó a Vinicius que, para competir con Diomande, debe hacer el mismo esfuerzo: "Diomande marca goles y trabaja mucho".

Mientras tanto, Vinicius Junior descuida sus tareas defensivas, y esto ha causado numerosos problemas al Real Madrid en el pasado, al señalar: "Hablamos de un jugador con un físico extraordinario. Es como una máquina. Lo único que tiene que hacer es apagar esa parte de su cerebro que le ordena correr hacia adelante y hacia atrás. Para mí, eso es algo que le beneficiaría mucho. ¿Cómo no vamos a intentar ayudarle a salir de su situación actual? Depende de él, y tengo serias dudas de que sea capaz de hacerlo".

A la luz de lo ocurrido en las últimas temporadas, cuando Vinicius ignoró por completo sus tareas defensivas, como apunta el exjugador español José Mari Bakero, al afirmar: "Esta situación proviene de haber dejado de permitir que Vinicius hiciera cosas totalmente fuera de contexto. Ahora, con Mourinho y esta expulsión, debemos tener en cuenta que Vinicius ha adquirido algunos hábitos muy poco saludables durante los últimos años, y no será fácil porque forma parte de su naturaleza, por desgracia".

Álvaro Benito comparte esta opinión, al considerar que los acontecimientos recientes tampoco han sido benévolos con él, y dijo: "No será fácil porque siente que no está haciendo nada distinto de lo que hacía cuando brillaba, aunque su verdadero despegue llegó cuando jugaba como segundo delantero bajo la dirección de Ancelotti. Incluso Arbeloa le dijo que hay jugadores a los que no se les deben encomendar tareas defensivas, por eso necesita cambiar su forma de pensar para volver a ser el jugador que era antes".

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