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A medida que se acerca el próximo mercado de fichajes, vuelven a multiplicarse las especulaciones sobre posibles salidas del VfB Stuttgart. El club necesita generar ingresos. Estas son las razones y la trampa en la que, en cierto modo, se encuentran los suabos.

De candidato al descenso a participante habitual en competiciones europeas, de temer por su supervivencia a ganar la copa, de contar con una plantilla sin grandes nombres a tener un equipo repleto de internacionales, incluidos jugadores de Alemania: el auge del VfB Stuttgart en los últimos años es, sin duda, una de las transformaciones más notables de la historia reciente de la Bundesliga.

Sin embargo, el consejo de supervisión lleva años poniendo freno a la euforia, siempre con las finanzas en mente. Por supuesto, el aspecto económico tiene una importancia primordial para todos los clubes, al menos en Alemania. Pero en el VfB casi se ha convertido en una pequeña tradición especular con la salida de jugadores importantes para generar los ingresos por traspasos que exige la cúpula. Ocurrió el verano pasado y vuelve a suceder ahora, en las semanas previas a la apertura del mercado de invierno. Una situación que tampoco ha pasado inadvertida para Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Angelo Stiller, cuya posición supuestamente ya no es incuestionable , figuran entre los posibles candidatos a salir. Ramon Hendriks y Finn Jeltsch, uno de los favoritos de Jürgen Klopp , también despiertan interés. La marcha, voluntaria o forzada, de cualquiera de los citados supondría una pérdida considerable de calidad. Además, cabe preguntarse por qué el Stuttgart aceptaría un golpe tan duro para su plantilla.

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Al fin y al cabo, el VfB ingresó una suma enorme por Nick Woltemade hace poco más de un año y, aun así, volvió a alcanzar la final de la Copa de Alemania y se clasificó para la lucrativa Champions League. ¿Acaso puede haberse esfumado todo ese dinero? La realidad, sin embargo, no es tan sencilla.

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Un imperio propio: los grandes planes del VfB Stuttgart

Tampoco se cumple el tópico de que los suabos miran cada céntimo tres veces antes de gastarlo. La exigencia del consejo de supervisión de generar ingresos por traspasos de varias decenas de millones de euros responde a varios frentes.

Por un lado, pese a las sólidas cifras del ejercicio 2025, con más de 80 millones de euros adicionales en ingresos y unos siete millones más de beneficios que en 2024, el VfB necesita dinero para proyectos de infraestructura. Ya en agosto trascendió que la sede de la Mercedesstraße iba a renovarse por completo, o incluso a reconstruirse desde cero. Alexander Wehrle, presidente de la junta directiva, anunció además en la asamblea de socios su intención de comprar el Carl-Benz-Center. El edificio se encuentra entre el MHP Arena y el Porsche Arena. El recinto cuenta con 20.000 metros cuadrados de superficie útil, donde el VfB alquila actualmente espacios destinados, entre otras cosas, al departamento de marketing, la tienda del club y la academia juvenil. También está previsto crear un museo del VfB.

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Solo este último proyecto costará 50 millones de euros, según el diario Bild. Se financiaría mediante un préstamo bancario y debería amortizarse a largo plazo gracias al ahorro en alquileres. En ese contexto, a partir de 2029 también podría iniciarse la remodelación de la sede, construida en los años 80.

Y hablando de préstamos: todavía no se ha terminado de pagar la remodelación del MHP Arena para la Eurocopa de 2024, cuyo coste final ascendió a entre 130 y 140 millones de euros. La amortización del crédito se prolongará hasta 2034.

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La independencia que persigue el club y el sueño de tener su propio imperio en Bad Cannstatt reflejan las grandes ambiciones del VfB. En aquella asamblea de socios, Wehrle incluso bromeó al final de su discurso: «Quizá algún día consigamos tener aquí, en el Neckarpark, un estadio todavía más grande».

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Una tarea gigantesca: el VfB Stuttgart se expone a una oleada de salidas

Por otro lado, debe compensar el déficit del mercado de fichajes de verano, que no conviene subestimar. Mientras que, según las cifras difundidas, destinó 55 millones de euros a los fichajes de Dzenan Pejcinovic y Leo Sauer, hasta ahora sin fortuna, y a la incorporación definitiva de El Khannouss tras su cesión, el VfB ingresó sobre el papel unos 38 millones de euros. Pero hay un matiz importante: una cantidad considerable ni siquiera llegó a las arcas del Stuttgart.

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De los aproximadamente 22 o 23 millones de euros por Chema Andres, incluidos en esos 38 millones, el Real Madrid recibió una sustanciosa parte gracias a una cláusula sobre una futura venta. No se ha precisado la cantidad exacta y las informaciones difieren considerablemente: unas hablan de la mitad, once millones de euros, y otras, de siete millones. Además, al parecer, la marcha provoca ahora incomprensión dentro del club , ya que, al producirse tan poco antes del cierre del mercado, no se pudo fichar a un sustituto.

En cambio, El Khannouss, Stiller y Leweling rechazaron en verano ofertas lucrativas que habrían reportado unos 40 millones de euros por cada uno y compensado de golpe las inversiones.

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A ello se suma el aumento del presupuesto de personal, ligado al crecimiento deportivo y que, según la información de kicker, ha pasado de 105 a 163 millones de euros en tres años. Los costes salariales han crecido considerablemente por los fichajes caros y las renovaciones de jugadores importantes, como el capitán Deniz Undav, que pasó a ser el futbolista mejor pagado de la historia del club con 5,5 millones de euros, más primas y una cantidad por firmar .

Además, como muy tarde de cara a la próxima temporada, habrá que decidir quién debe subir otro escalón en la escala salarial. Un año después, el club se enfrenta a la posibilidad de una transformación radical . Nada menos que 15 contratos expiran, entre ellos los de titulares actuales como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich y Josha Vagnoman, además de los de Stiller, Demirovic y Hendriks. También termina el contrato del joven talento Yannik Spalt . Por tanto, la mayoría de las decisiones deberán estar tomadas antes del verano. Esa sería la última oportunidad de obtener dinero por los jugadores. De lo contrario, el club se arriesga a sufrir una oleada de salidas sin traspaso. Una tarea gigantesca para los responsables deportivos encabezados por Fabian Wohlgemuth y Christian Gentner.

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Con Hendriks, por ejemplo, se negocia desde hace tiempo . Sin embargo, además de una subida salarial considerable, el jugador de 25 años pediría una cláusula de rescisión, algo que buena parte del consejo probablemente ya no quiere conceder en el futuro. Las experiencias recientes han sido demasiado malas. Por esa razón, tanto Waldemar Anton, por 22,5 millones de euros, como Serhou Guirassy, por 18,5 millones, se marcharon al Borussia Dortmund por cantidades relativamente bajas. Hiroki Ito se incorporó al Bayern de Múnich por 23,5 millones de euros. De la plantilla actual, solo Stiller, con 37 millones, y El Khannouss, con 75 millones, conservan una opción de salida de ese tipo. La de Führich expiró recientemente, según Sport Bild.

Sebastian Hoeneß, un polvorín: el VfB Stuttgart tiene un problema casi imposible de resolver

Este invierno, el VfB probablemente podría pedir aún más por sus posibles candidatos a salir. Su posición negociadora ante marchas tan dolorosas en plena temporada debería ser todavía mejor. Por otro lado, perder a un titular molestaría al entrenador Sebastian Hoeneß, que, naturalmente, no quiere prescindir de ningún jugador importante.

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Tras la salida de Woltemade, Hoeneß ya criticó públicamente la planificación de la plantilla, visiblemente enfadado, y exigió fichajes sin rodeos . «Por supuesto que existe una situación financiera», dijo. También consideró «normal» que surgiera una «tensión». «Pero la responsabilidad deportiva recae en el entrenador». Una postura que, lógicamente, no ha cambiado hasta hoy. Un polvorín. Sobre todo porque, por los motivos mencionados, la necesidad de cuadrar las cuentas con los traspasos volverá a aparecer después de la temporada.

También peligrarían las ambiciones deportivas, con las consecuencias que ello acarrearía. Avanzar en la Champions League supondría ingresos de entre diez y 20 millones de euros y, con los siete puntos sumados actualmente en cuatro partidos, parece perfectamente posible. Los dos últimos encuentros de la fase de liga, que podrían resultar decisivos, contra el Club Brujas y el PSV Eindhoven, no se disputarán hasta después de Año Nuevo, cuando el mercado de fichajes ya lleve tiempo abierto.

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Volver a clasificarse para la máxima competición europea el próximo año reforzaría además la posición del club en las negociaciones contractuales previstas o ya en marcha con Hendriks y compañía. Pero, tras un comienzo de temporada irregular, esa clasificación está lejos de ser segura, aunque después de diez jornadas aún es algo pronto para hacer pronósticos.

Así, el VfB se encuentra, en cierto modo, atrapado. Conciliar la fortaleza de la plantilla con las finanzas se está convirtiendo en un problema casi imposible de resolver para la directiva. Por si fuera poco, las tensiones con el entrenador Hoeneß parecen inevitables. Su contrato, por cierto, también expira en 2028.

Getty Images

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El VfB Stuttgart se expone a una oleada de salidas: los contratos que expiran

Jugador Posición Fin de contrato Stefan Drljaca Portero 30/06/2027 Dan-Axel Zagadou Defensa central 30/06/2027 Fabian Bredlow Portero 30/06/2028 Marius Funk Portero 30/06/2028 Ameen Al-Dakhil Defensa central 30/06/2028 Ramon Hendriks Defensa central 30/06/2028 Jeff Chabot Defensa central 30/06/2028 Josha Vagnoman Lateral derecho 30/06/2028 Leonidas Stergiou Lateral derecho 30/06/2028 Maximilian Mittelstädt Lateral izquierdo 30/06/2028 Angelo Stiller Centrocampista 30/06/2028 Atakan Karazor Centrocampista 30/06/2028 Jarzinho Malanga Centrocampista 30/06/2028 Nikolas Nartey Centrocampista 30/06/2028 Yanik Spalt Centrocampista 30/06/2028 Chris Führich Centrocampista 30/06/2028 Ermedin Demirovic Delantero 30/06/2028