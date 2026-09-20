Marc Casadó, la estrella del Barcelona que actualmente juega cedido en el Deportivo de La Coruña, se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras media hora del partido de su equipo frente al Real Betis, después de sufrir una fuerte lesión en el hombro.

La lesión de Casadó llega al mismo tiempo que la de Andreas Christensen, la estrella del Barcelona, quien sufrió una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo durante el partido ante el Sevilla, ayer sábado, en la séptima jornada de LaLiga; además, Joan García, portero del conjunto catalán, se lesionó en el menisco de la rodilla derecha durante el encuentro ante el Racing de Santander.

El diario Sport señaló que Casadó cayó de mala manera tras chocar con el jugador del Real Betis Marc Roca, lo que provocó un estado de preocupación.

Casadó se vio obligado a abandonar el terreno de juego después de que se apreciara con claridad su dolor, y Diego Villares entró en su lugar.

Las primeras impresiones no resultan tranquilizadoras: tras sufrir el choque, se escuchó a Casadó decir a los médicos de su equipo «se ha roto», en referencia a la clavícula, y señaló su hombro derecho, pidiendo el cambio de inmediato.

Casadó había disputado sus primeros partidos con el equipo en la emocionante victoria ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, antes de realizar su primera aparición como titular en el empate ante el Getafe.

Habrá que esperar a que se realicen las pruebas médicas y a que se emita el informe del Deportivo de La Coruña para conocer con exactitud la gravedad de la lesión de Casadó en el hombro.

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