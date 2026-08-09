El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, zanjó la polémica en torno al futuro del prometedor centrocampista Thiago Pitarch, de 19 años, con su decisión de mantener al jugador en las filas del primer equipo durante la nueva temporada, rechazando así las ofertas de cesión presentadas por varios clubes, entre los que destaca el Fulham inglés dirigido por el técnico español Álvaro Arbeloa.

Según el diario español "As", Pitarch estará bajo las órdenes directas de Mourinho en todo momento, pese a estar inscrito oficialmente con el filial del Castilla debido al elevado número de jugadores registrados en la lista del primer equipo, en un paso que refleja la confianza del entrenador portugués en las capacidades del joven futbolista.

Esta decisión llega tras una temporada excepcional para el jugador, que se coronó recientemente con el título del Campeonato de Europa Sub-19 con la selección española, donde fue una de las grandes estrellas de "la Roja" en el torneo continental, lo que reforzó su posición como uno de los talentos emergentes más importantes del fútbol español.

Pitarch se enfrentaba a tres posibles escenarios para su futuro: permanecer con el primer equipo, regresar al Castilla de forma permanente, o salir cedido para adquirir experiencia en otra liga, antes de que Mourinho resolviera el asunto a favor de la primera opción.

Sin embargo, la trayectoria del prometedor jugador sufrió un revés temporal tras lesionarse en su primera sesión de entrenamiento con el conjunto merengue después de su regreso del torneo europeo, pero los informes médicos indican que estará listo para participar en aproximadamente un mes, lo que le da la oportunidad de incorporarse a los preparativos finales antes del inicio de la temporada oficial.

La decisión de Mourinho representa una nueva apuesta por los talentos de la academia madridista, en un momento en el que el club busca lograr el equilibrio entre la inversión en las grandes estrellas y la confianza en los jóvenes jugadores prometedores, especialmente tras el progreso positivo que logró Pitarch durante la temporada pasada.