Todas las miradas apuntan al duelo cumbre entre el Al Ahly y el Zamalek, previsto para la tarde de mañana domingo en el Estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto, en medio de interrogantes sobre el futuro del entrenador marroquí Hussein Amotta en caso de que el conjunto rojo tropiece.
El Zamalek ocupa la segunda posición en la tabla de clasificación de la Liga de Egipto con 13 puntos, por delante solo por diferencia de goles del Al Ahly, tercer clasificado, lo que otorga al clásico una importancia doble en la lucha por el liderato.
El periodista Ahmed Shobeir, exestrella del Al Ahly, reveló la postura de la dirección del club rojo sobre la continuidad de Amotta, asegurando que el resultado del partido cumbre no afectará al futuro del técnico marroquí.
Shobeir aclaró, en declaraciones televisivas y citando a una fuente dentro del club, que Amotta continúa en su cargo hasta el final de la temporada, independientemente del resultado del enfrentamiento ante el Zamalek.
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