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ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Karim Malim
Traducido por

¿Se marchará Amuta en caso de perder la cumbre? El Ahly define su postura

H. Ammouta
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Marruecos
Egipto
Jordania
Argelia
Túnez

Decisión final

Todas las miradas apuntan al duelo cumbre entre el Al Ahly y el Zamalek, previsto para la tarde de mañana domingo en el Estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto, en medio de interrogantes sobre el futuro del entrenador marroquí Hussein Amotta en caso de que el conjunto rojo tropiece.

El Zamalek ocupa la segunda posición en la tabla de clasificación de la Liga de Egipto con 13 puntos, por delante solo por diferencia de goles del Al Ahly, tercer clasificado, lo que otorga al clásico una importancia doble en la lucha por el liderato.

El periodista Ahmed Shobeir, exestrella del Al Ahly, reveló la postura de la dirección del club rojo sobre la continuidad de Amotta, asegurando que el resultado del partido cumbre no afectará al futuro del técnico marroquí.

Shobeir aclaró, en declaraciones televisivas y citando a una fuente dentro del club, que Amotta continúa en su cargo hasta el final de la temporada, independientemente del resultado del enfrentamiento ante el Zamalek.


#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
W
W
W
W
W
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
W
W
W
W
D
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
W
D
W
W
W
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
W
W
W
W
L
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
W
W
L
W
D
6
Al IttihadAl IttihadALI
531163+310
W
W
W
L
D
7
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
521265+17
W
D
W
L
L
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
W
W
L
L
D
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
L
D
L
W
W
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
W
L
W
L
D
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
L
D
D
D
W
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
L
L
L
W
W
13
National BankNational BankNAB
520347-36
L
W
W
L
L
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
L
L
D
W
D
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
L
W
D
L
L
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
W
L
L
D
L
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
L
L
L
L
W
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
L
L
L
D
D
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
L
L
L
D
D
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
L
L
D
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso


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