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Frenkie de Jong(C)Getty Images
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¿Se colmó el vaso? De Jong revela su gran queja en el Barcelona

Barcelona vs Aston Villa
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¿Tiene razón el neerlandés?

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Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, reveló que siente que existe un estado de ruido y críticas constantes a su alrededor, al considerar que la atención sobre lo que se dice de él supera la que reciben algunos de sus compañeros de equipo, en unas declaraciones que encerraron una clara queja por la manera en que se trata su nombre dentro del club catalán.

Las declaraciones de la estrella neerlandesa llegaron tras su participación en la victoria sobre el Aston Villa por 3-0, en la Liga de Campeones de Europa, un partido que tuvo un carácter especial para él, después de alcanzar su aparición número 300 con la camiseta del Barcelona.

De Jong, de 29 años, afirmó en unas declaraciones recogidas por el diario español "Marca": "Siento que siempre hay más ruido a mi alrededor en comparación con los demás".

Y añadió, explicando la naturaleza de lo que le molesta: "Siempre hay cierto ruido a mi alrededor, especialmente cuando no estoy presente. Por una razón u otra, eso ocurre durante el verano cuando no hay partidos, o cuando sufro una lesión".

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Y prosiguió: "Ahora me siento muy bien y muy fuerte. ¿Hay ruido en torno a mi persona? Tengo la sensación de que siempre se habla más de mí que de los demás, pero quizás solo sea una sensación que me invade cuando hablan de mí, pues son cosas sobre las que no tengo mucha influencia".

En un intento por poner fin a las especulaciones relacionadas con su estado físico, De Jong aseguró que había superado sus problemas anteriores y que actualmente no sufre ninguna molestia en la rodilla, al decir: "Me siento muy bien. Me siento fuerte y con ilusión, y tengo una gran motivación. No siento ningún problema en mi rodilla. Lo que pasó ya es cosa del pasado".

Estas declaraciones llegan tras un periodo en el que el jugador estuvo ausente de los terrenos de juego por lesión, además de la recurrente polémica sobre su nivel y su papel en la alineación del Barcelona, lo que hace que su queja por la magnitud del ruido a su alrededor resulte llamativa en este momento.

De Jong alcanzó los 300 partidos con el Barcelona desde su incorporación al equipo en 2019 procedente del Ajax de Ámsterdam por 75 millones de euros, en los que marcó 20 goles y repartió 31 asistencias.

A pesar de que Hansi Flick lo ha utilizado en ocasiones en la posición de central, el jugador neerlandés insistió en que la medular sigue siendo el lugar donde se siente más cómodo, aunque no le importa desempeñar cualquier papel que el equipo necesite.

Y dijo: "En la medular me siento más cómodo, pero ayudaré al equipo en cualquier posición en la que me necesite".

También elogió la victoria sobre el Aston Villa, al considerar que es un resultado importante ante un rival que había ganado todos sus partidos anteriores en el torneo, con lo que el Barcelona prolonga su arranque perfecto en la Liga de Campeones de Europa.

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