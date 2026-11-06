reveló Anthony Gordon los detalles de su intento de hablar en español durante su última comparecencia ante los medios, después de haber comenzado a prepararse para aprender catalán y español en cuanto supo de su inminente traspaso al Barcelona.

Según el diario español Sport, Gordon explicó recientemente que empezó a estudiar idiomas desde que supo que se incorporaría al Barcelona, concretamente catalán y español, lo que refleja su gran dedicación en el aprendizaje, pues tenía previsto dar en español la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Barcelona y el Aston Villa en la Liga de Campeones, el pasado lunes, en un gesto que habría supuesto una gran sorpresa.

Esa era, de hecho, su intención, e incluso pasó la noche anterior a la rueda de prensa preparando las posibles respuestas junto a su equipo de relaciones públicas y a su profesora, pero sintió un gran temor cuando se sentó ante cerca de 100 periodistas y pidió responder en inglés.

Aun así, el jugador prometió seguir practicando el español para poder dar ese paso en un futuro cercano.

Y no tardará mucho, pues quienes están cerca de él aseguran que está logrando un gran avance en el aprendizaje del idioma, además de que es consciente de que dominarlo no representa solo una forma de respetar la cultura, sino que refleja también su deseo de pasar largos años vistiendo la camiseta del Barcelona.

La verdad es que Gordon lo había planeado todo desde que supo que se enfrentaría al Aston Villa, y se dio cuenta de que había posibilidades de que compareciera en la rueda de prensa, al ser el único jugador inglés en la lista del equipo.

Pero Gordon comprendió, al ver esa gran presencia mediática, que quizá no era el momento adecuado para vivir esa experiencia.