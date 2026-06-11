¡Saud Abdulhamid desata la ira de la afición antes del Mundial!

En las últimas horas se ha desatado una polémica entre la afición saudí en las redes sociales por la actuación de Badr Saud Abdulhamid, estrella de la selección saudí, durante el amistoso contra Senegal, último ensayo antes del Mundial 2026.
El partido, disputado de madrugada, terminó 0-0 y dejó varias jugadas que enfadaron a la afición.
Durante un ataque saudí, las cámaras captaron cómo Saud Abdulhamid recriminaba a su compañero Mohammed Abu Al-Shamat por un mal posicionamiento que, a su juicio, había frustrado una ocasión de gol.
El lateral del Lens francés mantuvo sus críticas, que las cámaras captaron como duras, y la afición las difundió ampliamente en redes.
La escena dividió a la afición: unos lo vieron como un arrebato de entusiasmo, mientras otros consideraron que podía haberse expresado con más calma.
Otros creen que debió corregirlo con más calma, pues el equipo necesita armonía y concentración antes del torneo.
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En X, unos criticaron al defensa por su tono arrogante, mientras otros lo justificaron al considerarlo un arrebato normal en el calor del juego.
La selección saudí quiere dejar atrás este incidente y concentrarse en el Mundial, donde debutará ante Uruguay en el Grupo H, que también integra a España y Cabo Verde.