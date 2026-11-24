Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Santiago Gimenez vuelve este martes a Róterdam. El delantero mexicano se enfrenta al Feyenoord con el FC Porto en la Champions League. Ambos equipos necesitan los puntos con urgencia.

Para Gimenez será un reencuentro especial con la afición del Feyenoord. Jugó en el club entre 2022 y 2025 y se convirtió en un auténtico ídolo para la grada. Tras un comienzo decepcionante en el AC Milan, ahora está cedido en el Porto.

«Echo de menos muchas cosas, pero no el frío», bromea Gimenez en una entrevista con Noa Vahle para Ziggo Sport. «Lo que más echo de menos del Feyenoord es el vínculo con los aficionados. Era especial».

«Saben que siempre los llevaré en el corazón», continúa Gimenez. «Y ellos a mí también. Así que ese vínculo especial es lo que más echo de menos».

Anuncios Anuncios

Está por ver si Gimenez tendrá minutos el martes. Su entrenador, Francesco Farioli, no quiso dar muchas pistas en la rueda de prensa. «Pero sí veo una clara mejoría en él», afirmó el italiano.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Farioli reveló que el pasado de Gimenez y Hwang In-beom en el Feyenoord les resultó útil durante la preparación. «Me han contado lo que puede ocurrir en los partidos contra el Feyenoord. Esperamos un encuentro muy físico. Tendremos que ser muy agresivos. El Feyenoord es uno de los equipos más físicos de Europa».

Si Gimenez marca el martes en De Kuip, ya sabe qué hará. «Quiero marcar contra el Feyenoord, pero no lo celebraré. Lo haré por respeto al club que me abrió las puertas de Europa».

Anuncios

Ambos equipos se juegan mucho el martes de cara a la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League. Tanto el Porto como el Feyenoord han sumado hasta ahora solo tres puntos.

Según un cálculo de Football Rankings , hacen falta diez puntos para acabar entre los 24 primeros equipos de la fase de liga. Por tanto, el duelo en De Kuip podría ser decisivo.