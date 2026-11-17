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En una imagen insólita a la que no está acostumbrado el aficionado al fútbol, Raphinha, estrella del Barcelona, se sentó junto a su seleccionador en Brasil, Carlo Ancelotti, en la grada del Estadio Nacional de Singapur para seguir el amistoso entre Singapur y Brasil, después de que el árbitro expulsara a ambos en el partido anterior ante Japón.

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El amistoso, que terminó con victoria de Brasil por 4-0, se convirtió en un llamativo acontecimiento paralelo, ya que la imagen de Raphinha y Ancelotti juntos en la grada se llevó todo el protagonismo, en una estampa que reunió al capitán y a su técnico fuera del terreno de juego por primera vez.

Ambos habían sido expulsados durante el partido ante Japón tras protestar el gol de la victoria que marcó la selección japonesa en el minuto 91, en un encuentro que acabó con triunfo nipón por 3-2 el pasado sábado.

El delantero del Barcelona ya había sido sustituido en el minuto 71, pero, tras varios rifirrafes verbales con el árbitro sobre el césped en su condición de capitán, estalló de rabia en el banquillo al considerar que había habido una falta antes del gol, lo que le costó la tarjeta roja, según Mundo Deportivo.

Después de pedir disculpas por la expulsión, Raphinha comunicó a la Confederación Brasileña de Fútbol que, aunque el reglamento de la FIFA establece un partido de sanción incluso en los amistosos, no regresaría a Barcelona y se quedaría con sus compañeros de selección, un gesto que despertó la admiración de todos.

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Ancelotti mostró su enorme aprecio por este gesto de «uno de nuestros líderes» y lo elogió públicamente, en medio de la polémica que se ha generado en Brasil por la petición de Raphinha de dosificar sus minutos para evitar lesiones.

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Los elogios de Ancelotti zanjaron el debate sobre la actitud del jugador y confirmaron que la relación entre el técnico italiano y su capitán es muy sólida, y que Raphinha se ha convertido en uno de los pilares del proyecto de la selección brasileña.

El Barcelona espera que Raphinha se incorpore entre el miércoles y el jueves para preparar el partido del domingo a las dos de la tarde ante el Villarreal, un duelo importante de LaLiga.

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En lo deportivo, Brasil firmó una actuación contundente ante Singapur y dejó sentenciado el partido muy pronto con un 4-0, en un encuentro en el que brillaron especialmente las jóvenes estrellas.

Vinícius Júnior abrió el marcador en el minuto 9 tras un pase de Bruno Guimarães, firmó el segundo en el 15 a pase de Endrick y completó su hat-trick en el 21 tras una asistencia de Estêvão Willian.

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En el minuto 31, Endrick anotó el cuarto tras un nuevo pase de Estêvão Willian, y el primer tiempo terminó con 4-0 a favor de Brasil.

En la segunda mitad, Singapur intentó recortar distancias y Muhammad Safwan Baharudin dispuso de una ocasión en el minuto 45, pero el marcador ya no se movió hasta el final.

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Pese a la comodidad del partido, las miradas siguieron puestas en la grada, donde Raphinha y Ancelotti se sentaron juntos, en un mensaje claro de que el espíritu de equipo no se resiente por una sanción y de que Brasil avanza con paso firme hacia la recuperación de su prestigio antes de las grandes citas que se avecinan, mientras el Barcelona aguarda el pronto regreso de su estrella para liderar al equipo ante el Villarreal.