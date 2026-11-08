Ruben van Bommel tiene una cuenta pendiente tras el partido y pasa a la acción

El PSV ganó este domingo por la tarde por 2-5 en su visita al SC Cambuur y recuperó el liderato de la Eredivisie. Ruben van Bommel volvió a marcar para los de Eindhoven, pero, al término del partido, se mostró sorprendentemente crítico con su actuación ante ESPN. Además, el delantero sigue dándole vueltas a una jugada de un partido de liga anterior.

Van Bommel anotó el 0-3 en el minuto 19, después de que Sven Mijnans pusiera al PSV dos goles por delante. Tras una interrupción temporal del partido, el Cambuur remontó hasta el 2-3, pero los goles de Mijnans y Ayoni Santos permitieron al equipo de Peter Bosz sellar finalmente una victoria contundente.

Pese a su gol, Van Bommel no está del todo satisfecho con su partido. «Hoy no estuve a un gran nivel, creo», reconoció el delantero. «En la primera parte no estuve bien en los duelos y en la segunda tendría que haber resuelto mejor algunas jugadas».

Van Bommel tampoco se quita de la cabeza un intento de gol fallido. «Tuve un disparo a puerta que no sé adónde fue a parar», dijo con una sonrisa. Cuando le plantearon que un delantero que marca suele estar satisfecho, respondió: «Es verdad, pero si tienes ocasiones para marcar más, te queda otra sensación».

Van Bommel, que necesitó nueve meses para regresar de una grave lesión de rodilla, se mostró bastante más positivo sobre su estado físico. «Sí, me siento en forma, aunque creo que todavía puedo mejorar en cuanto a resistencia. Si puedo hacer más esprints, podré generar peligro más a menudo».

Por eso, Van Bommel no ve con buenos ojos descansar más durante el parón de selecciones. «A mí me viene bien jugar más partidos. Siento que así me pongo en forma», explicó. «Creo que me perdí los partidos contra el ADO y el Porto, y entonces ya noté que había perdido algo de forma, así que prefiero jugar más partidos que menos».

Por último, Van Bommel volvió sobre una jugada del partido de liga contra el FC Groningen: participó en el gol del 2-1 de Ivan Perisic, pero no le concedieron la asistencia por un toque de Jorg Schreuders. El delantero, que suma cuatro goles y tres asistencias en once partidos de la Eredivisie esta temporada, sigue sin estar de acuerdo con esa decisión. «Creo que cualquiera que entienda de fútbol me daría esa asistencia».

Van Bommel incluso hizo que se impugnara la decisión, pero sin éxito: «Creo que eso depende de Opta, si no me equivoco. Yo no llamé, pero alguien llamó por mí. En cualquier caso, no se consiguió nada, por desgracia».