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El brasileño Ronaldo elogió la conquista del Balón de Oro por parte del inglés Harry Kane, aseguró que el delantero del Bayern de Múnich lo ganó con todo merecimiento y se mostró feliz por el regreso del delantero centro puro a lo más alto de los grandes premios individuales.

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Kane se llevó el galardón tras una dura competencia con Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).

Ronaldo, ganador del Balón de Oro en 1997 y 2002, afirmó que se alegró al conocer el triunfo de Kane durante la gran gala celebrada el mes pasado en el London Palladium, ante una constelación de estrellas del fútbol.

El capitán de la selección inglesa, de 33 años, firmó una temporada brillante con la camiseta del Bayern de Múnich en la Bundesliga y en la Liga de Campeones, además de llevar a su selección a las semifinales del Mundial, y marcó 73 goles en ese periodo.

Kane se convirtió en el quinto jugador inglés en ganar el prestigioso premio, y el primero desde que lo logró Michael Owen en 2001, tras imponerse a varias de las grandes estrellas, entre ellas Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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Además, es el primer delantero centro puro en conquistar el Balón de Oro desde que Karim Benzema lo ganó en 2022.

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Ronaldo declaró, durante su participación en el pódcast «Stick to Football» de la plataforma Disney+: «Fue fantástico, y creo que mereció el premio con todo merecimiento».

Y añadió: «Me alegré por él y también por mí, porque el delantero número 9 ha vuelto. Estoy muy feliz, ha pasado mucho tiempo sin que un 9 ganara algo importante. Además, es una persona fantástica, por eso se merecía el premio. Me alegré muchísimo por él».

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Cuando Jamie Carragher le preguntó por la importancia del premio en Brasil en comparación con Inglaterra, Ronaldo respondió: «Para nosotros es muy importante, y lo es en todas partes. Quizá su importancia sea mayor en Inglaterra, porque el último jugador inglés que lo ganó fue Michael Owen, y ahora ha recuperado su importancia con Harry Kane».

Y prosiguió: «Creo que es muy importante para los jugadores, porque les da la oportunidad de reunirse y hablar de la temporada anterior y de lo que hicieron en ella. Todavía hay cierta falta de claridad sobre los criterios para elegir a los mejores jugadores del mundo. Sabemos que votan los capitanes de las selecciones y también los periodistas, pero lo seguro es que él es el mejor delantero».

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Kane sufrió recientemente una rotura en uno de los ligamentos del tobillo izquierdo y aspira a volver a los terrenos de juego en el tramo decisivo de la temporada.

La extraordinaria carrera de Ronaldo está marcada por sus dos graves lesiones de rodilla; la segunda la sufrió apenas seis minutos después de su regreso a los terrenos de juego, y lo mantuvo alejado de la competición durante más de un año.

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La estrella brasileña considera que los delanteros de hoy disfrutan de condiciones mucho más fáciles que las de la generación en la que él jugó, y señaló la gran diferencia en el nivel de protección que reciben los futbolistas.

Ronaldo continuó: «Ojalá hubiera tenido la misma protección en aquella época. Sufrimos mucho en aquel tiempo. En nuestra generación había jugadores violentos en todas partes; jugara donde jugara, me encontraba con muchos jugadores violentos, y no teníamos protección».

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Y siguió: «Ahora, gracias a Dios, los jugadores reciben muchísima protección, y eso es justo».

Para terminar, concluyó: «Lo único que lamento es no haber tenido esa protección durante mi carrera».