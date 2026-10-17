Ronald Koeman junior está furioso con el árbitro Jeroen Manschot tras la espectacular derrota del Telstar por 3-4 ante el Feyenoord. El portero del equipo local discrepa por completo del penalti concedido a los de Róterdam en la segunda mitad y carga duramente contra el colegiado ante los micrófonos de ESPN nada más terminar el partido.

El Feyenoord recibió un penalti pasados los primeros 50 minutos por una supuesta mano del defensa del Telstar Abdelnour Soualhia. Pese a una larga revisión del VAR, se mantuvo la decisión de Manschot y Sem Steijn marcó el 2-4 desde los once metros.

Cuando Koeman junior vuelve a ver en ESPN las imágenes de la jugada, reacciona incrédulo. «¡Venga ya! Si el balón le da, primero le golpea en la cabeza», afirma irritado el portero.

El guardameta se remite entonces a una explicación que escuchó esta semana de Richard van Meenen, responsable de los árbitros, sobre las situaciones en las que el balón toca una mano tras rebotar en el propio cuerpo. «Entonces no es mano».

La frustración de Koeman junior es evidente. «Pero bueno, de verdad tengo que contenerme. Otra vez es Jeroen Manschot. El año pasado, en las semifinales de la Copa de los Países Bajos, también nos jodió», dice el portero, que después matiza un poco sus palabras: «O “nos jodió”... También tuvimos un poco de mala suerte, claro».

Según Koeman junior, el Telstar recibe decisiones en contra precisamente en los momentos decisivos. «Si te pones 4-2 por detrás o el marcador sigue 3-2, quién sabe, quizá entonces habríamos tenido más opciones», señala el guardameta. Al mismo tiempo, subraya que su equipo puede estar orgulloso del juego mostrado pese a la derrota.

Koeman junior también habla sin rodeos de su conversación con Manschot. «Me dijo: “Al final tomo mi propia decisión”. Así que creo que le han dado un toque para que los árbitros tomen más decisiones por sí mismos», supone el portero. «Yo le digo: deja seguir el juego y, si de verdad es mano, ya intervendrá el VAR. Pero bueno, es complicado».

Koeman junior vio después cómo Steijn transformaba el penalti con autoridad. «Claro que esperaba pararlo, pero lo lanzó bastante bien», reconoce el portero, que, pese a los cuatro goles encajados, valora positivamente el estilo ofensivo del Telstar. «Ese es un poco nuestro juego, presionar arriba. Entonces, claro, se ven las cualidades del Feyenoord».

Pese a la derrota, Koeman junior termina sintiéndose orgulloso de su equipo, que se repuso varias veces ante el líder. «Hoy sufrimos varios contratiempos, pero seguimos haciendo lo nuestro y remontando», destaca. «Tenemos que aprovechar esto de cara a la semana que viene y tengo plena confianza».







