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Hussein Hamdy

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Romano lo confirma: ¿cerrarán el Barcelona y el Inter una operación de intercambio?

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La emoción de los últimos instantes

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, reveló la verdad sobre las informaciones que circulan acerca de un supuesto acuerdo de intercambio entre el Barcelona y el Inter de Milán en las últimas horas del mercado veraniego.

Diversos informes señalaron que Federico Dimarco se marcharía al Barcelona, a cambio de que Alejandro Baldé firmara con el Inter de Milán este verano.

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Hans Flick, entrenador del Barça, fue tajante al asegurar que Baldé tendrá dificultades para conseguir un papel destacado con el conjunto catalán.

Romano dijo, en su canal de "YouTube": "Esta noche se plantearon muchas preguntas sobre la posibilidad de que se realicen acuerdos de intercambio entre el Inter y el Barcelona. También recibimos numerosas preguntas acerca del fichaje del Barça por Lautaro Martínez".

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Y añadió: "Han surgido muchos asuntos relacionados con el Inter y el Barcelona juntos durante el periodo de fichajes veraniego, pero ambos clubes no cerrarán ningún acuerdo. Olvidadlo por completo. No existe ninguna opción, ni ninguna posibilidad. Esta es también la situación en cuanto a la salida de Lautaro Martínez".

Y prosiguió: "También se habló del traspaso de Alessandro Bastoni al Barcelona este verano, pero Hans Flick decidió no seguir adelante con el fichaje de Bastoni, así como tampoco con Cristian Romero".

Y concluyó: "Esta noche surgieron nuevos rumores entre el Barcelona y el Inter, pero olvidad la idea de que se produzca cualquier acuerdo entre ambos clubes este verano. No ha pasado nada y no pasará nada".

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