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Con sus cuatro goles ante el Parma, Donyell Malen ha recuperado el liderato de la tabla de goleadores y ha lanzado un mensaje a los demás artilleros de la Serie A y, con él, la Roma ha hecho lo propio con el Inter, la Lazio y todos los demás. El delantero de Gasperini es el gran protagonista de esta jornada y ahora suscita comparaciones ilustres mientras apunta a récords históricos.

Sobre él ha hablado La Gazzetta dello Sport con Fabio Capello.

«A mí me recuerda a Paolo Rossi. Tiene la misma astucia que Pablito en el área. Malen, eso sí, añade algo más de potencia y técnica. Es un goleador extraordinario», dijo el exentrenador de la Roma, que prefirió no hablar de los técnicos que en el pasado lo alineaban como extremo.

Mientras los ex lo comparan con nuestros grandes ídolos, su actual entrenador, Gian Piero Gasperini, lo mima. En Parma recordó lo que ya había dicho y reveló que había utilizado un récord histórico para espolearlo.

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«Le he dicho que puede superar a Higuain para motivarlo… juego un poco con eso. Digamos que, si llega a 30, estaré contento», había dicho y sigue diciéndole en el vestuario de Trigoria.

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Gasp se refiere al récord de 36 goles en una sola temporada de la Serie A, establecido por Gonzalo Higuain con el Napoli en 2015-16 y por Ciro Immobile con la Lazio en 2019-20. Malen suma ya 12 goles en las primeras 12 jornadas de liga, pese a haber disputado solo 11 por la expulsión que sufrió en Como.

Pero ¿cómo les había ido a sus rivales por entonces? En la temporada 2015-16, después de doce jornadas, Gonzalo Higuain había marcado 9 goles, menos que el jugador de la Roma. El Pipita había cerrado después la primera vuelta con 18 goles y llegó a 36 en la última jornada con un triplete ante el Frosinone.

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Mejor que él había comenzado Ciro Immobile en 2019-20: después de doce jornadas, el delantero de la Lazio ya había marcado 14 goles, dos más que el neerlandés.

Para alcanzar el récord, Malen deberá marcar otros 24 goles en los 26 partidos restantes: necesitará, por tanto, una media de algo menos de un gol por encuentro.