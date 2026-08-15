¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
RodriGetty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

Rodri, un nuevo paso más cerca del Barcelona

Fichajes
Rodri
Barcelona
Manchester City
Primera División
Premier League
España
Inglaterra

Negociaciones difíciles

Rodri, centrocampista del Manchester City, dio un nuevo paso para acercarse a su fichaje por el Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano.

El experto en fichajes Matteo Moretto escribió en su cuenta de la red "X": "Rodri está cerca de fichar por el Barça. El acuerdo está a punto de cerrarse".

Y añadió: "Tras días de conversaciones entre ambos clubes, las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City entran ahora en su fase final".

Y concluyó: "El club catalán busca cerrar el acuerdo en las próximas horas por una cantidad que supera los 70 millones de euros, dividida entre una cifra fija y variables".
En el mismo sentido, el reconocido periodista "Ben Jacobs" escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona presentó una tercera oferta para incorporar a Rodri, y se muestra optimista sobre cerrar el acuerdo. Actualmente se están discutiendo los detalles del traspaso, cuyo valor supera los 60 millones de libras esterlinas".

Cabe recordar que el Real Madrid competía con fuerza con el Barcelona por el fichaje de Rodri, pero el jugador finalmente eligió unirse al equipo de Hansi Flick.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google