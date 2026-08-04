Rodri resuelve su elección entre el Real Madrid y el Barcelona

El español Rodri, centrocampista del Manchester City, ha dejado clara su postura después de que el Barcelona mostrara en las últimas horas interés en ficharlo del club inglés.

Según el diario español As, el Barcelona mostró en las últimas horas interés en la situación de Rodri, a quien solo le queda un año de contrato, en un momento en el que varios clubes han manifestado su interés en incorporarlo, entre ellos el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich.

Rodri se mantiene firme en su postura, ya que solo contempla una opción: firmar por el Real Madrid en caso de abandonar el Manchester City.

El centrocampista prefiere, pese al interés de varios clubes en ficharlo, vestir la camiseta blanca; además, su deseo de regresar a LaLiga y a su ciudad, junto a su gran nivel en el Mundial y la aprobación de José Mourinho, han llevado al Real Madrid a estudiar la posibilidad de contratarlo.

El deseo del jugador parece claro, algo de lo que son conscientes los clubes interesados en su fichaje, pues, pese al interés del Barcelona, Rodri solo piensa en jugar en el conjunto merengue.

Clubes como el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich habían desistido de intentar su fichaje, conscientes del deseo del jugador de vestir la camiseta blanca, mientras que el Barcelona se ha limitado a contactar con el entorno del jugador y aún no ha contactado con el Manchester City, según informó la emisora Cadena SER.

La lesión de Frenkie de Jong provocó el interés del Barcelona en la situación de Rodri, pero el club catalán ya conoce la prioridad del jugador.

El Barcelona tiene otras necesidades en el mercado de fichajes, ya que su objetivo principal es cerrar la contratación de Cancelo y de un delantero tras la salida de Robert Lewandowski. Este gasto, sumado a los 110 millones de euros pagados por los fichajes de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bissio, hace muy difícil plantearse pagar 75 millones de euros adicionales por el fichaje del centrocampista español.

El Real Madrid se muestra optimista sobre la conclusión de la operación, aunque, al mismo tiempo, con cautela. El club inglés pide 75 millones de euros para aceptar la salida del jugador, pero el conjunto merengue confía en poder reducir esa cifra.

Su deseo es cerrar la operación por unos 60 millones de euros, ya que la llegada de Rodri estaría vinculada a la necesaria salida de al menos un jugador, pues solo queda una plaza libre en la plantilla del equipo, y con la presencia de Yan Diomande y Rodri, no habrá sitio para uno de ellos.