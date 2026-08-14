Rodri evita este asunto tras su llegada a Inglaterra

Rodri, la estrella del Manchester City, viajó la noche del jueves de Madrid a Liverpool en un vuelo comercial ordinario de la compañía Ryanair.

El diario Marca señaló que Rodri se incorporará hoy viernes a los entrenamientos del Manchester City, después de que su traspaso al Barcelona no se haya cerrado hasta el momento.

Rodri esperará a que se resuelva la operación antes de regresar a España durante los próximos días y, hasta este instante, el Barcelona y el Manchester City no han llegado a un acuerdo sobre el fichaje.

Las cámaras de Jijantes captaron el momento de la llegada del jugador a Liverpool, la ciudad que se encuentra a unos 50 kilómetros de Manchester.

Rodri, que pasó buena parte de sus vacaciones en España tras coronarse con la Copa del Mundo, no realizó ninguna declaración después de su llegada a Inglaterra.

El Barcelona desea cerrar el fichaje de Rodri lo antes posible, pero el Manchester City también busca obtener el mayor beneficio económico posible de la operación. Y a pesar de que las posturas de ambas partes han comenzado a acercarse, todavía no han alcanzado un punto de acuerdo definitivo.

El club inglés quiere recibir unos 70 millones de euros fijos, mientras que la última oferta del Barcelona llegó a los 65 millones de euros, incluidas las variables.