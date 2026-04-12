Robin van Persie está furioso y grita ante la cámara de ESPN

Robin van Persie se enfadó con el árbitro Serdar Gözübüyük en el partido clave entre Feyenoord y NEC. El colegiado mostró amarilla a Philippe Sandler, decisión que el técnico del Feyenoord no comprendió.

La jugada llegó poco después del descanso, cuando Feyenoord ganaba 0-1 en De Goffert. Un pase largo dejó a Ayase Ueda frente al portero Gonzalo Crettaz.

El japonés controló bien, pero Sandler lo tocó. Gözübüyü no pitó nada, y eso enfureció a Van Persie, que protestó desde la banda.

El exdelantero protestó airadamente al cuarto árbitro y repitió su enfado cuando Gözübüyük revisó la jugada en el VAR. Finalmente, el colegiado amonestó a Van Persie.

Tras revisar las imágenes, Gözübüyü determinó que la amarilla era suficiente, pues Ueda no tenía el balón totalmente controlado y Crettaz podría haber llegado antes.

La decisión enfureció a Van Persie, que volvió a reclamar con fuerza: «¡¿Qué hace?! ¡¿No es un jugador que se ha escapado?! ¡Increíble!».