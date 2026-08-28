Rennes le declara la guerra al Paris Saint-Germain

La "crisis del terreno de juego" sigue proyectando su sombra sobre el fútbol francés, después de que se decidiera trasladar el partido entre el Paris Saint-Germain y el Stade Rennais correspondiente a la primera jornada de la Ligue 1 para que se disputara en el estadio de este último.

El Rennes aclaró que seguirá de cerca la decisión de la Liga de Fútbol Profesional respecto al partido de vuelta. El club de la capital había obtenido la autorización para trasladar su primer encuentro de la competición por la falta de idoneidad del césped del "Parque de los Príncipes" a causa de la ola de calor, logrando el Rennes organizar la recepción del campeón de Europa en apenas cuatro días, en un encuentro que terminó el pasado domingo con empate (2-2), con la condición de que no se modificara el calendario de la vuelta, subrayando que la ola de calor afectó a toda Francia y que el deterioro del césped del estadio parisino se debe a la negligencia, e insistiendo en su rechazo total al traslado del enfrentamiento de la jornada 23 previsto para marzo de 2027.

Pese a la firme postura del Rennes, el Comité de Competiciones de la Liga anunció oficialmente la celebración del partido de la jornada 23 entre ambos equipos en el estadio "Parque de los Príncipes". En su comunicado oficial señaló: "En lo que respecta al partido de la primera jornada de la Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Stade Rennais, cuya sede fue trasladada el 19 de agosto, el Comité de Competiciones ha decidido imponer una sanción económica al Paris Saint-Germain por importe de 150.000 euros, de conformidad con el artículo 501.4 del reglamento de competiciones de la Liga, relativo a las obligaciones de los clubes de acondicionar el estadio y proporcionar estadios alternativos. En cuanto al partido de la jornada 23 entre el Stade Rennais y el Paris Saint-Germain, se ha decidido trasladar su sede para que se dispute en el estadio Parque de los Príncipes".

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La decisión provocó reacciones de indignación en el seno del Stade Rennais. El director técnico Franck Haise comentó de forma escueta e irónica durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Le Mans del próximo domingo: "Quizás el país viva una ola de calor el próximo mes de marzo, y dejaré la respuesta al club". La respuesta de la directiva no se hizo esperar, ya que el club emitió un comunicado a través de su página oficial en el que anunció su intención de no quedarse de brazos cruzados y de recurrir la decisión.

El Rennes afirmó en su comunicado oficial: "El club Stade Rennais ha tomado conocimiento de la decisión del Comité de Competiciones de trasladar el partido entre el Stade Rennais y el Paris Saint-Germain previsto en la jornada 23 de la Ligue 1, para que se dispute en consecuencia en el estadio Parque de los Príncipes. A la espera de recibir la decisión completa y sus motivos justificativos, el club Stade Rennais estudia actualmente presentar un recurso ante la Comisión de Conciliación del Comité Olímpico y Deportivo Nacional Francés con el fin de defender sus derechos".