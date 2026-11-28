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Eric Maxim Choupo-Moting estaría abierto a regresar al Bayern de Múnich, según el último episodio del pódcast 'Bayern Insider' de Bild.

Según esa información, el delantero de 37 años se plantearía volver a vestir la camiseta del club más laureado de Alemania durante seis meses. Los rumores al respecto habían circulado recientemente , ya que el Bayern atraviesa una situación complicada por las numerosas bajas en ataque.

Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise y Jamal Musiala están actualmente de baja por lesión, lo que deja fuera a buena parte del ataque del Bayern. El equipo necesita especialmente una alternativa para el puesto de delantero centro.

Primero, Saibari sufrió una rotura de la sindesmosis a finales de octubre, en el partido contra el Borussia Dortmund, y seguirá de baja durante meses . Ahora ha sufrido la misma lesión Kane, prácticamente insustituible, en el partido del viernes por la noche contra el 1. FC Colonia. Gnabry también estará de baja hasta finales de año por una lesión muscular sufrida en el partido contra el Borussia Dortmund, mientras que Olise (contusión) y Musiala (nueva rotura de fibras musculares) son los últimos en sumarse a la lista de lesionados.

Getty Images

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¿Qué dijo Max Eberl sobre un posible fichaje de Eric Maxim Choupo-Moting?

En este contexto, Choupo-Moting sería una posible alternativa, también porque el Bayern asumiría relativamente poco riesgo con su fichaje. El contrato del germano-camerunés con su club, el Red Bull New York, vence a finales de año, por lo que llegaría libre. El futbolista, internacional con Camerún en 76 ocasiones, se marchó a la MLS tras pasar casi medio año sin equipo, después de que su contrato con el Bayern expirase en el verano de 2024.

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Durante su etapa en Múnich (de 2020 a 2024), Choupo-Moting se ganó el cariño de la afición y de sus compañeros y, al menos hasta su renovación de 2023, también convenció sobre el terreno de juego como sustituto de Robert Lewandowski .

Pese a las numerosas bajas, los responsables del Bayern se han mostrado reservados hasta ahora respecto a posibles fichajes invernales. Antes del partido de Champions League contra el Lille, el director deportivo Max Eberl, preguntado directamente por un posible fichaje de Choupo-Moting , afirmó: «Estudiaremos con mucho cuidado si tenemos que hacer algo. Pero ahora mismo no es algo que estemos considerando, porque los jugadores que están aquí nos ayudarán en los próximos siete partidos y confiamos en ellos al cien por cien».

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¿Sería buena idea el regreso de Eric Maxim Choupo-Moting al Bayern?

Oliver Kahn, exdirigente del club, también se mostró escéptico ante un fichaje invernal en el Bayern. «¡Poned ya a los jóvenes! Ahora tienen que demostrar lo que pueden hacer, dadas sus aspiraciones. Ahora tienen que aprender a nadar a este nivel», afirmó en el programa de Sky 'Triple – der Hagedorn-Fußballtalk'.

En Múnich no debe haber «ninguna precipitación», añadió. «Siempre oigo que ahora hay que hacer algún fichaje en invierno. Los responsables saben muy bien quién vuelve y cuándo, y si de verdad es necesario. La pregunta también es siempre qué ofrece el mercado. ¿Hay jugadores que mejoren al Bayern o no es nada fácil encontrar en invierno futbolistas que completen la plantilla?», señaló Kahn.