Regragui revela el secreto que cambió su carrera como entrenador

El marroquí Walid Regragui habló sobre los momentos más destacados que forjaron su personalidad como entrenador, repasando las diferencias esenciales entre sus experiencias con el Fath Union Sport de Rabat y el Wydad Athletic, y subrayando que cada club tiene su propia filosofía, que impone al entrenador un estilo diferente de trabajo y de gestión del equipo.

Regragui explicó que sus años en el Fath le brindaron una oportunidad ideal para experimentar y evolucionar, mientras que su etapa en el Wydad le impuso la mentalidad de ganar rápido y de lidiar con las presiones de competir en todos los torneos.

Regragui afirmó, en declaraciones recogidas por el sitio marroquí "Elbotola", que el Fath Union Sport de Rabat fue como un verdadero laboratorio para él al inicio de su carrera como entrenador.

Y explicó: "El Fath fue como un laboratorio para mí, porque pude probar varios sistemas tácticos, como el 4-4-2, el 4-3-3 y la defensa de cinco jugadores. Además, vendíamos a varios jugadores al final de cada temporada, lo que nos obligaba a reconstruir el equipo de forma continua".

Añadió que estas circunstancias le concedieron el tiempo suficiente para crecer y evolucionar, y dijo: "Por eso permanecí seis años en el Fath, porque trabajaba con tranquilidad y evolucionaba como entrenador, y al final logramos conquistar el título de la liga por primera vez en la historia del club, un logro que quedará grabado en mi memoria".

Ganar primero, sin tiempo para esperar

Sobre su experiencia en el Wydad, Regragui aseguró que la naturaleza del trabajo es completamente diferente a la del Fath, debido a la magnitud de las aspiraciones y de la presión de la afición.

Dijo: "La gran diferencia entre el Fath y el Wydad es que el primero te da tiempo para construir, mientras que en el Wydad tienes que ganar y ofrecer un buen rendimiento cada semana, porque la magnitud de las exigencias y las presiones es mucho mayor".

Y agregó: "En el Wydad aprendí a ganar rápido, porque sentí después de solo tres meses que las cosas podían complicarse si no lográbamos resultados, y tuve que adaptarme rápidamente a la mentalidad de un club que no acepta más que victorias".

Regragui aseguró que el periodo que pasó en el Wydad es uno de los momentos más destacados de su carrera como entrenador, señalando los logros que consiguió con el equipo.

Dijo: "Logramos ganar el título de la liga y devolvimos al Wydad a conquistar dos títulos consecutivos tras una ausencia de treinta años. Además, nos coronamos campeones de la Liga de Campeones de África y alcanzamos la final de la Copa del Trono, y quizás fue una de las mejores temporadas en la historia del club".

El secreto del éxito: comprender la identidad de cada club

Regragui concluyó sus declaraciones subrayando que el éxito de cualquier entrenador está ligado a su capacidad de asimilar la identidad del club en el que trabaja y de adaptarse a su cultura y a sus exigencias.

Dijo: "El entrenador debe adaptarse al club que dirige, porque cada equipo tiene su historia, su personalidad y sus exigencias propias, y eso es lo que aprendí a lo largo de mi carrera".