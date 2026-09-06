¿Recurrirá a los inventos? El gran aprieto de Mourinho antes del duelo ante el Inter

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, afronta una auténtica crisis: el esperado duelo ante el Inter en la Liga de Campeones podría obligar al entrenador portugués a idear soluciones poco convencionales.

Según el diario español "As", el Real Madrid no podrá contar ante el Inter con Bernardo Silva, Arda Güler ni Eduardo Camavinga por sanción, mientras que Aurélien Tchouaméni continúa ausente por lesión.

La situación se complica aún más para Mourinho, que en estos momentos solo dispone de Fede Valverde como centrocampista disponible de forma natural, lo que podría llevarle a cambiar el sistema de juego o a recurrir a jugadores en posiciones inusuales.

De acuerdo con el diario, Jude Bellingham figura al frente de las soluciones planteadas, aunque Mourinho prefiere emplearlo por detrás del delantero y cerca del área, dadas sus cualidades goleadoras.

El inglés podría convertirse en una opción lógica para regresar al centro del campo, con la posibilidad de dar entrada a Brahim Díaz en el puesto de organizador y mantener el 4-2-3-1.

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También destaca Trent Alexander-Arnold entre las opciones, después de que Mourinho ya lo haya utilizado en funciones que le otorgan libertad para incorporarse a zonas más profundas. El entrenador podría recurrir al 4-3-3, con Trent, Valverde y Bellingham en la línea del centro del campo.

En este escenario, Trent estaría en la banda derecha del mediocampo, mientras que Bellingham se movería por la izquierda, con Valverde en el corazón del centro del campo.

"As" añadió: "Dean Huijsen aparece como una solución más audaz, especialmente porque posee una gran calidad en el trato del balón, mientras que Jorge Cestero representa otra opción de la cantera del club, sobre todo con la continuada ausencia de Thiago Pitarch por lesión y la salida de Manuel Ángel al Fulham.

Mourinho conoce bien las cualidades de Huijsen, después de que ya solicitara su cesión a la Roma cuando el jugador estaba en la Juventus; además, el defensor hispano-neerlandés inició su trayectoria en las categorías inferiores como delantero antes de reconvertirse en central.

Y aunque situarlo en el centro del campo podría dar al Real Madrid una calidad adicional en la posesión y la construcción del juego, ello podría afectar a la capacidad del equipo para sacar el balón desde la línea defensiva, sobre todo con Rüdiger y Konaté en el eje de la defensa.

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