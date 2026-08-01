Reconocimiento implícito: la UEFA confirma que el Barcelona fue perjudicado ante el Atlético

La UEFA ha zanjado la polémica en torno a una de las jugadas arbitrales más controvertidas de la pasada edición de la Liga de Campeones, al dar instrucciones tajantes a los árbitros sobre la necesidad de señalar penalti en caso de que cualquier jugador toque el balón con la mano dentro del área de su propio equipo durante el desarrollo del juego.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que esta directriz llegó como recordatorio de la enorme controversia que vivió el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026 entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, cuando el defensa Marc Pubill detuvo el balón con la mano derecha dentro del área después de que su portero Juan Musso le cediera el balón en la ejecución de un tiro libre.

Aclaró que la directriz no abordó de forma directa el error arbitral generalizado que se produjo en aquel partido, disputado en el estadio del Camp Nou el 8 de abril, por parte del árbitro principal, el húngaro István Kovács, y la ignorancia de la tecnología del videoarbitraje al mando del alemán Christian Dingert, pero advirtió de que este punto del reglamento no admite criterio ni interpretación y debe señalarse penalti.

Aquella noche, en la que el Barcelona perdió por dos goles a cero y perdía por un gol a cero en el momento de producirse la jugada, se vivió una fuerte muestra de descontento por parte del entrenador del equipo, Hansi Flick, quien dijo: "Precisamente para este tipo de situaciones tenemos la tecnología del vídeo, debería haber sido la segunda tarjeta amarilla y penalti". Por el otro lado, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendió la decisión afirmando: "No se señaló penalti aplicando el sentido común".

Las aclaraciones de la UEFA tienen como objetivo garantizar que el equipo arbitral señale penalti en caso de que se produzca una jugada similar en el futuro.

El problema radica en que existe una disparidad en la aplicación del reglamento en jugadas similares, pues mientras que se señaló penalti en el partido entre el Club Brujas y el Aston Villa durante la temporada 2024-2025, se ignoró el asunto en el partido entre el Arsenal y el Bayern de Múnich en la primavera de 2024, que es exactamente lo que ocurrió en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el estadio del Camp Nou.

Este verano es el segundo consecutivo en el que el Atlético de Madrid es parte en una de las jugadas arbitrales más controvertidas de la competición de la Liga de Campeones.

El enfrentamiento de octavos de final de la temporada 2024-2025 vivió la anulación de un gol marcado por Julián Álvarez en la tanda de penaltis que decidió el enfrentamiento a favor del Real Madrid, al considerarse que el delantero tocó el balón dos veces consecutivas.

La UEFA decidió varios meses después que, en caso de producirse una jugada similar en tandas de penaltis futuras y marcarse un gol tras un doble toque no intencionado, el equipo arbitral debe ordenar que se repita el lanzamiento desde el punto de penalti.