Recado de Valverde a Guardiola y Tuchel por De Jong

"No se puede hablar con un jugador con contrato" recordó el 'txingurri' después de saberse que ambos técnicos contactaron con el holandés.

EDITORIAL

Ernesto Valverde no dejó pasar la oportunidad de reivindicar el buen hacer del Barcelona en la gestión del fichaje de Frenkie De Jong, una de las grandes promesas del fútbol continental y flamante nuevo jugador del cuadro azulgrana a partir del próximo 1 de julio, que se prefirió recalar en el Camp Nou antes que vestir la camiseta del Manchester City o del PSG a pesar de la insistencia de sus entrenadores, Pep Guardiola y Thomas Tuchel, que incluso llegaron a llamarle personalmente para convencerle, según ha trascendido recientemente.

No así el entrenador del Barcelona, que al ser preguntado -otra vez- sobre los motivos de su escasa intervención directa en la contratación del holandés recordó que "no se puede hablar con un jugador que tiene contrato y eso es algo que no está en mi código" para añadir que "si lo hiciera tampoco lo diría", cerrando su intervención al respecto con un escueto "cada uno tiene su forma de actuar". La que se ha revelado como ganadora en esta ocasión es la del Barcelona, que esta vez ha dado un golpe sobre la mesaa.

"Es un jugador que el club ficha con una perspectiva determinada" señaló Valverde, buena prueba de que el Barcelona espera mucho de un jugador que incorpora pensando en que ofrezca rendimiento inmediato pero también en el -muy- largo plazo. Porque no solo De Jong ha elegido al club catalán sino que el Barcelona también le ha elegido a él. Y lo ha hecho pasándole la mano por la cara a sus competidores, como el propio Valverde se encargó de enfatizar.