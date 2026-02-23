Real Madrid vs. Benfica, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Benfica este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Santiago Bernabéu, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League.
Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Benfica de la Champions League 2025-26
Los Merengues llegan al compromiso con la ventaja, después de un triunfo por marcador de 1-0 en el duelo de ida en el estadio Da Luz. Vinícius Júnior fue el único anotador del juego, un enfrentamiento marcado por los presuntos insultos racistas de Prestianni contra Vini.
El incidente fue seguido de múltiples reacciones, de apoyo por parte de los jugadores Merengues, de duda desde el lado del Benfica, especialmente de José Mourinho y de indignación entre ex futbolistas y miembros importantes del mundo del fútbol.
Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.
Cómo ver Real Madrid vs Benfica, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 4, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.
Hora de inicio del partido Real Madrid vs Benfica
El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabeú.
- México: 14:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y plantillas
Noticias del equipo Real Madrid
Los Merengues vienen de una derrota imperdonable en LaLiga, donde cayeron por 1-2 a manos de Osasuna, resultado que los ha colocado de vuelta en el segundo lugar de la clasificación, tan solo una jornada después de tomar el liderato, que ahora se encuentra nuevamente en control de Barcelona.
Noticias del equipo Benfica
Por un lado, José Mourinho se ha negado a presentarse en conferencia de prensa, después de ser fuertemente criticado por sus declaraciones tras el supuesto acto racista de Prestianni.
Por el otro lado, el futbolista argentino fue suspendido de manera provisional por la UEFA y se perderá el duelo de vuelta, decisión que el Benfica lamentó abiertamente en un comunicado.
