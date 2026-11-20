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Raphinha, estrella del Barcelona y de la selección brasileña, atraviesa días convulsos en medio de la polémica sobre sus convocatorias internacionales, tras recibir críticas encontradas en España y en Brasil por su manera de gestionar sus compromisos con el club y con la selección.

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Según el diario español Sport, Raphinha está molesto por las críticas que recibe desde ambos lados, ya que considera que la polémica en torno a él carece de lógica y solo busca generar una crisis innecesaria.

En el Barcelona, algunos acusan a Raphinha de imprudente por aceptar sin objeciones las convocatorias de la selección brasileña para disputar partidos amistosos, mientras que en su país afronta críticas en sentido contrario, ya que hay quien le reprocha dar más importancia al Barcelona que a su propio país.

El extremo brasileño considera que estas críticas ignoran su capacidad para tomar las decisiones que estime oportunas en beneficio del club y de la selección, así como en el suyo propio, y se muestra molesto porque ambas partes lo tratan como si no fuera capaz de determinar qué es lo mejor para todos.

Raphinha es consciente de que sus últimas lesiones se produjeron mientras jugaba con la selección brasileña, algo que preocupa al Barcelona, pero lo atribuye a una simple casualidad y asegura que esas lesiones podrían haberse producido igualmente vistiendo la camiseta del conjunto catalán o la de Brasil.

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La estrella del Barcelona considera incomprensible recibir estas críticas desde ambos frentes, sobre todo porque lo ha dado todo por el club y por la selección, sin escatimar esfuerzos al servicio de los dos equipos.

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Por ello, Raphinha tiene la intención de hablar públicamente en los próximos días para aclarar su punto de vista y expresar su rechazo a las críticas que recibe, en un intento de poner fin a la polémica.

El jugador brasileño cree que la magnitud de la crisis generada en torno a él es exagerada e injusta, lo que le lleva a romper su silencio y defender su postura ante las críticas contradictorias que recibe en España y en Brasil.

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El arma número uno de Flick

Raphinha es uno de los futbolistas ofensivos más destacados del Barcelona en los últimos años, tras consolidar su sitio en el equipo gracias a su calidad técnica y a su versatilidad en ataque, además de su personalidad de líder sobre el terreno de juego.

La importancia del brasileño no se limita a sus aportaciones goleadoras y a la creación de ocasiones, sino que se extiende a su capacidad para influir en el rendimiento del equipo en los grandes partidos, lo que lo ha convertido en uno de los nombres en los que confía el cuerpo técnico en todas las competiciones.

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La presente temporada ha supuesto una notable evolución en el papel ofensivo de Raphinha, después de que Hans Flick lo utilizara como delantero centro, un cambio que se ha reflejado de forma positiva en sus cifras goleadoras.

El jugador ha marcado 19 goles y ha dado 3 asistencias, demostrando su capacidad para ofrecer soluciones ofensivas distintas lejos de la banda que solía ocupar.

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Asimismo, el futbolista ha atravesado una situación física complicada durante este año, tras sufrir lesiones musculares recurrentes. La más destacada fue una lesión en el isquiotibial durante un amistoso ante Francia en marzo, que le hizo perderse los dos partidos del Barcelona contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Sus problemas no terminaron ahí, ya que sufrió otra lesión muscular durante su participación en el Mundial, antes de volver a recaer el pasado mes de septiembre.

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Por otra parte, Raphinha se sometió a una pequeña intervención quirúrgica en el oído izquierdo el pasado mes de octubre para extirparle un quiste que le provocaba dolores recurrentes, después de recibir un golpe en la cabeza a principios de ese mismo mes. El jugador regresó rápidamente a los entrenamientos y a los partidos con un vendaje protector en la zona afectada.

Todo ello llega en un momento en el que Raphinha sigue desempeñando un papel importante en el proyecto del Barcelona, tras renovar su contrato con el club por dos años más, con lo que ambas partes confirman su deseo de prolongar su vínculo en el futuro.