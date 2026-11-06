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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Raphinha acerca al Barcelona a un fichaje destacado en enero

Raphinha
Lisandro Martínez
M. Carrick
H. Flick
Barcelona
Manchester United
Primera División
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Un fuerte impulso del jugador brasileño

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El Barcelona se prepara para cerrar un fichaje urgente durante el mercado de invierno, en caso de que la necesidad así lo requiera, después de que varios informes revelaran los movimientos del club para reforzar su línea defensiva, además del estudio de soluciones económicas que le permitan ampliar su margen de juego limpio financiero.

Según el diario español "Sport", el Barcelona busca la contratación de un central, sobre todo porque la renovación del contrato de Raphinha representa un gran impulso para los planes del Barcelona en el mercado.

El diario señaló que la prolongación del contrato del jugador brasileño hasta 2030, con una redistribución de su salario, proporcionará un margen adicional al Barça ante la normativa del juego limpio financiero.

Ferran Olivé, vicepresidente del club, explicó durante una entrevista en el programa "Què t'hi jugues!" de la emisora "Cadena SER" que "hay un superávit, pero es muy limitado, y oscila entre 3 y 4 millones".

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Se espera que ese margen económico aumente gracias a la renovación del contrato de Raphinha, ya que su salario será menor hasta el final de la presente temporada, como resultado de la distribución de sus emolumentos en las próximas campañas.

En consecuencia, el Barcelona dispondrá de opciones para cerrar un nuevo fichaje, aunque no será de un elevado valor económico, pues el club no podrá asumir los costes de la compra de un jugador de primer nivel, además de su salario, pero sí puede recurrir a otras soluciones, como la contratación a modo de cesión.

Esta fórmula fue la que estuvo detrás de la llegada de Joao Cancelo al Barcelona durante el pasado mercado de invierno, procedente de la liga saudí, antes de que el club catalán lograra cerrar su contratación de forma definitiva por 3 temporadas el pasado verano.

El nombre de Lisandro Martínez destaca entre las opciones que podrían encajar con este plan, ya que su contrato con el Manchester United finaliza el 30 de junio de 2027, lo que le permite negociar con cualquier club a partir de enero; además, su desencuentro con el entrenador Michael Carrick podría facilitar su salida del equipo inglés.

El Manchester United no estará en condiciones de reclamar una elevada compensación económica por desprenderse del jugador, y Martínez podría incorporarse al Barcelona con un salario reducido durante la primera etapa de su contrato, de modo que la diferencia económica se liquide más adelante.

De esta manera, el Barcelona cuenta con varias vías para moverse en el mercado de fichajes de invierno, ante la necesidad que ha puesto de manifiesto la última oleada de lesiones dentro del equipo.

Y pese a que Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen están cerca de completar sus programas de recuperación, el equipo sufre una falta de opciones en el puesto de central, lo que lleva al entrenador Hansi Flick a evitar riesgos, dado su deseo de competir por todos los títulos.

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