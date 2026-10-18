Rafael van der Vaart: «Se ríen de mí, pero de verdad le irá bien en el Ajax»

Rafael van der Vaart se muestra gratamente sorprendido por la amplia victoria del Ajax ante el FC Groningen (2-5). Así lo aseguró en NOS Studio Sport.

«No, la verdad es que no», responde Van der Vaart cuando le preguntan si esperaba que el Ajax marcara cinco goles. «Jugar en casa del Groningen siempre es un poco complicado para el Ajax. Fue un partido entretenido, con idas y venidas. Al final, fue una victoria muy importante para el Ajax, porque lo del jueves sí que fue un verdadero varapalo».

Después, la atención se centra en Marcos Leonardo, que volvió a salir de titular. El brasileño hizo un buen partido, aunque no logró marcar. «La suerte no está de su lado», opina Van der Vaart.

«Créeme, ha jugado tantos partidos que, normalmente, si remata de cabeza un balón así, es gol», dice Van der Vaart sobre la jugada que acabó en el gol anulado a Davy Klaassen.

«Sí, se ríen de mí, pero de verdad creo que todo saldrá bien», insiste Van der Vaart, que mantiene su confianza en Leonardo. «Confío en él».

En cambio, se muestra más crítico con Marc ter Stegen. El portero alemán insistió en salir jugando desde atrás, mientras que el Groningen trataba de presionar arriba. En parte por eso, el Ajax encajó el 1-2 al comienzo de la segunda parte tras una pérdida de Leonardo en campo propio.

«Él es el hombre con experiencia, pero siguió intentando salir jugando desde atrás todo el tiempo. El Ajax sencillamente no tiene jugadores capaces de girarse con un rival a la espalda. Entonces, como portero, en algún momento tienes que concluir: jugamos en largo. Pero él siguió haciéndolo».