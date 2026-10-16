El Real Madrid superó 12 pruebas difíciles en su enfrentamiento con la Roma en la Champions League, y no solo logró salir con vida de este duelo, sino que lo hizo como vencedor gracias a Jude Bellingham. ¿No? Más bien gracias a Arda Güler, junto a la intervención divina del portero Thibaut Courtois primero, y después de Endrick.

Y pese a que ambos han caído en el ranking de jugadores en cuanto a minutos disputados, se convirtieron en los héroes del bloque del Real Madrid en el Estadio Olímpico.

En cuanto al delantero brasileño, logró un doble objetivo: marcar un gol en la portería del equipo del entrenador Gian Piero Gasperini y dar otra respuesta a los continuos rumores sobre su futuro y sobre si acertó o no al quedarse.

Según el diario español As, Endrick mostró con claridad sus cualidades con un magnífico cabezazo con el que marcó el gol del 3-3, además de por su rendimiento general, ya que completó dos regates, el doble de los que logró Kylian Mbappé, por ejemplo, para convertirse en una fuente constante de problemas para la defensa de la Roma.

El entrenador Mourinho ya había asegurado el pasado mes de agosto, durante el mercado de verano, que el dueño del dorsal número 9 no saldría de Valdebebas, antes de repetir su postura cuando se le preguntó por la larga lesión muscular que sufrió el delantero.

Y como adelantó el diario As desde el verano, el entrenador considera que Endrick encaja mejor jugando en la banda derecha que ocupando la posición de delantero puro, algo que ya demostró ante la Roma.

Por ese motivo, Mourinho pidió el fichaje de un jugador de características diferentes y eligió a Espí entre tres nombres que le presentó Juni Calafat en su despacho.

El entrenador cree que el jugador español procedente del Valencia, junto al internacional brasileño, pueden jugar juntos, porque el esquema que utiliza permite combinarlos.

Esta actuación representa un gran paso en la trayectoria de Endrick, quien al mismo tiempo sigue apoyándose en su fe, ya que declaró tras el partido: "Estaba hablando con Dios". También confía en la experiencia y la sabiduría de su entrenador, y explicó: "Si tengo que jugar, Mourinho me pondrá.

Y si no es así, no lo haré. Elegirá lo que sea mejor para mí, y yo estaré ahí para ayudar en todo lo que pueda".

En el club creen que lo ocurrido en Roma puede ser un nuevo punto de partida para Endrick, para que su verdadero camino comience en la capital italiana.



