En público se habló poco o nada en las últimas semanas y meses sobre Aaron Anselmino. Para entender la situación del defensa central, que la pasada temporada estuvo cedido por el Chelsea al Borussia Dortmund, fue repescado de repente en invierno y de inmediato enviado en un nuevo préstamo al club asociado de los Blues, el Racing Estrasburgo, hay que leer un poco entre líneas.

Que tuvo que levantar el campamento en el BVB de muy mala gana y contra su voluntad es algo sabido, y quedó documentado con gran alcance en un vídeo de los westfalianos en el que Anselmino derramó lágrimas al despedirse de sus compañeros. Su etapa en Francia acabó siendo un desastre, uno que Anselmino probablemente borraría encantado de su memoria.

Por eso no sorprende que en su perfil de Instagram hubiera una pausa de publicaciones de 241 días y que no se vea ni una sola foto de su etapa en Estrasburgo. Porque allí culminó lo que viene marcando como un hilo conductor el tiempo de Anselmino en Europa desde que en enero de 2025 se incorporó definitivamente al Chelsea por 16,5 millones de euros: estaba lesionado.

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¿Cuántas veces jugó Aaron Anselmino con el Racing Estrasburgo?

Anselmino jugó 15 minutos con el Racing, repartidos en tres partidos. En dos de ellos entró desde el banquillo en el 90 y en el octavo minuto del tiempo añadido. En total se perdió nada menos que 20 partidos del conjunto alsaciano por una contusión muscular y dos lesiones en el muslo. Anselmino siempre se cayó después de haber estado poco antes sobre el campo.

Ya fue así en el BVB. En aquel momento, Anselmino firmó un debut más que correcto y después estuvo ausente durante semanas. La musculatura posterior del muslo le lleva causando enormes problemas desde hace tiempo. A estas alturas, el jugador de 21 años ya acumula siete parones por lesión desde que dejó su Argentina natal, con tiempos de baja de entre dos semanas y media y alrededor de tres meses.

Para su desarrollo como joven talento en un continente desconocido, que en apenas unos meses ya ha tenido que conocer tres nuevos destinos, culturas y procedimientos internos de club, esto es, naturalmente, puro veneno. En consecuencia, sus cifras hablan por sí solas: desde enero de 2025, Anselmino ha disputado 14 partidos en el fútbol profesional, con un total de 603 minutos. El 97 por ciento de ellos los sumó en Dortmund.

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Aaron Anselmino, actualmente otra vez lesionado en el Chelsea

¿Y qué pasa ahora con Anselmino? Pues adivínenlo: está lesionado y fuera. ¿O fuera porque estuvo lesionado? No se sabe del todo con exactitud, véase el primer párrafo de este artículo.

Ante la enorme competencia en el conjunto londinense, que con el nuevo entrenador Xabi Alonso vuelve a embarcarse una vez más en un nuevo comienzo y respaldó ese plan con un gasto en fichajes de algo más de 400 millones de euros para diez jugadores, Anselmino era, como no podía ser de otra manera, un candidato a salir. Fuera cual fuera la fórmula.

Pero, dada su disponibilidad y fiabilidad extremadamente reducidas, por supuesto no hubo una larga fila de interesados. Los clubes que al menos contemplaban su fichaje vieron confirmadas sus dudas el 9 de agosto.

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Aaron Anselmino todavía no ha jugado ni un segundo con el Chelsea

Después de que en la gira asiática de los Blues hubiera recibido al menos 63 minutos de Alonso en tres encuentros (contra Tottenham, Juventus y Milan) como suplente, siempre en relevo de Jorrel Hato, ese día Anselmino fue titular. El rival en el penúltimo amistoso de preparación era el club malasio Johor Darul Ta'zim FC.

El argentino estuvo en el campo 29 minutos. Entonces volvió a dar señales la musculatura del muslo. Anselmino se marchó del campo entre lágrimas.

Y allí, lejos del terreno de juego, es donde se ha quedado desde entonces. El 27 de agosto, Anselmino al menos entró en la convocatoria para el partido de la EFL Cup contra el Luton Town, pero se limitó a mirar durante los 90 minutos. En todos los demás encuentros tuvo que sentarse en la grada.

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Aaron Anselmino falta en la foto de equipo del Chelsea

Recientemente, el 12 de septiembre, Alonso mencionó por fin públicamente a Anselmino, aunque como uno de los tres jugadores que eran baja para el duelo liguero contra el Hull City. Todo apunta, por tanto, a que Anselmino volvió a lesionarse desde su presencia en el banquillo contra el Luton. Cuatro días después se hizo la foto oficial del equipo. Anselmino no aparece en ella.

Lo que le depara el futuro inmediato al exjugador del Dortmund ya lo conoce de sobra: ponerse en forma, acumular entrenamientos, idealmente tener sus primeras apariciones breves y, por fin, mantenerse estable. Solo bajo esas condiciones Anselmino tendrá alguna opción de salir cedido en invierno.

Ese parece ser el escenario más probable para él, a quien los últimos meses sin duda le habrán generado una gran frustración y enfado. Posiblemente también viendo el inicio de temporada del Chelsea: con 15 goles encajados en siete partidos oficiales (cuatro victorias, un empate y dos derrotas), el equipo de Alonso, que dirige la peor defensa de la Premier League, recibe de media más de dos goles por partido.

Aaron Anselmino: datos de rendimiento en el fútbol profesional