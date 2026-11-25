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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha avivado la lucha por el premio al Mejor Jugador de África de 2026 tras dar a conocer la lista final de cinco jugadores, en una carrera dominada por la presencia marroquí y senegalesa, mientras siguen las repercusiones del emocionante duelo entre ambas selecciones en la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

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La lista incluye a tres jugadores de la selección de Marruecos y a dos de la de Senegal: la CAF ha elegido a Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari, junto a Sadio Mané y Pape Gueye, para competir por el galardón individual más importante del continente africano.

El anuncio oficial se realizó a través de la página web de la Confederación Africana de Fútbol este miércoles, 25 de noviembre de 2026, después de reducir la lista inicial de diez candidatos a solo cinco nombres, en función del rendimiento y las aportaciones de cada jugador con su club y su selección durante el periodo evaluado.

Está previsto que el ganador se conozca durante la gala de los Premios CAF 2026, que se celebrará en la ciudad nigeriana de Lagos el próximo miércoles 2 de diciembre, en el Teatro Nacional del Centro Wole Soyinka de Cultura y Artes, a partir de las 19:00 hora local (18:00 GMT).

Hakimi defiende su trono y Mané busca el tercer título

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Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, encabeza la lista de candidatos como vigente Mejor Jugador de África y aspira a conservar el premio por segundo año consecutivo, respaldado por otra temporada destacada con su club y con la selección marroquí.

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La CAF explicó que el lateral marroquí desempeñó un papel decisivo en el éxito del Paris Saint-Germain al defender el título de la Champions League y revalidar la Ligue 1 en 2026. Además, lideró a su selección en un año excepcional, en el que alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y después los cuartos de final del Mundial 2026.

Por su parte, Sadio Mané entra en la pugna con la ambición de sumar un nuevo logro a su carrera: tras haber ganado el premio en 2019 y 2022, tiene la oportunidad de añadir un tercer galardón a su palmarés individual.

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La CAF incluyó al capitán de Senegal en la lista final después de que fuera elegido mejor jugador de la Copa Africana de Naciones 2025, tras contribuir a llevar a su selección a su segundo título continental. El organismo elogió su liderazgo, su experiencia y su influencia en el éxito de Senegal, además de su rendimiento con el Al-Nassr saudí y con su selección.

Brahim Díaz y Saibari

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Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, se ha ganado un sitio entre los cinco candidatos tras ofrecer un gran nivel con la selección marroquí en la Copa Africana de Naciones 2025, en la que fue uno de los atacantes más destacados del camino de Marruecos hacia la final.

Díaz se llevó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con cinco tanques y logró marcar en cinco partidos consecutivos, lo que le convirtió en una de las grandes estrellas de la edición organizada por Marruecos.

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Las aportaciones del jugador del Real Madrid no se limitaron al torneo continental, ya que siguió teniendo un papel ofensivo influyente en el Mundial 2026, donde su creatividad y sus movimientos en ataque contribuyeron a que la selección marroquí alcanzara los cuartos de final.

La lista también incluye a Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich, que ha firmado un año destacado tanto con su club como con su selección. Fue una de las piezas importantes de Marruecos en la Copa Africana de Naciones y marcó un gol ante Camerún en los cuartos de final.

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La CAF consideró que Saibari también fue uno de los jugadores influyentes en la trayectoria de la selección marroquí en el Mundial 2026 gracias a sus aportaciones ofensivas, a lo que se suma su progresión a nivel de clubes, algo que refuerza su posición entre los talentos ofensivos más destacados del continente.

Pape Gueye, el héroe de la final, aspira al gran premio

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El senegalés Pape Gueye destaca como uno de los candidatos más ligados al acontecimiento más importante del fútbol africano del año, después de desempeñar un papel decisivo en el título de su selección en la Copa Africana de Naciones 2025, a costa de Marruecos.

El centrocampista del Villarreal marcó el gol de la victoria de Senegal en la final ante Marruecos, disputada en la capital, Rabat. El tiempo reglamentario terminó sin goles, antes de que Gueye perforara la red en el minuto 93 del encuentro para dar a Senegal el triunfo por 1-0.

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El gol no fue el único motivo de la nominación del jugador senegalés, que rindió a gran nivel durante todo el torneo y se consolidó como uno de los centrocampistas más destacados, lo que le valió un puesto en el once ideal de la competición anunciado por la Confederación Africana de Fútbol.

Su nominación llega en un momento excepcional, ya que el nombre del jugador ha vuelto a primer plano tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que anuló la resolución del Comité de Apelación de la CAF y volvió a reconocer la victoria de Senegal en la final y su título.

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De este modo, Gueye entra en la lucha por el premio al Mejor Jugador de África avalado por el gol que dio a su país el título continental, además de su influencia en el Villarreal, lo que le convierte en uno de los grandes aspirantes al galardón.

La lista final refleja la fuerte presencia de Marruecos y Senegal en la carrera por el premio de este año, ya que ambas selecciones copan los cinco puestos: tres jugadores de Marruecos y dos de Senegal.

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Esta representación refleja la gran influencia de ambas selecciones en las competiciones del año, sobre todo tras la llegada de Marruecos a la final de la Copa Africana de Naciones y el título de Senegal, y después la participación de los dos equipos en el Mundial 2026, en el que la selección marroquí alcanzó los cuartos de final.

Se espera que la gala de los Premios CAF en Lagos sirva para anunciar al ganador entre los cinco nombres, en una ceremonia que regresa a la capital económica de Nigeria por primera vez desde la edición de 2014, con la expectación de saber si Hakimi logrará conservar su trono, si Mané volverá a lo más alto del podio o si el premio coronará a un nuevo nombre entre los otros tres candidatos.