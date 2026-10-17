El líder Feyenoord retoma este sábado la Vriendenloterij Eredivisie ante el Telstar. El entrenador Giovanni van Bronckhorst introducirá varios cambios en su equipo, según prevé Voetbalzone. El principal motivo es el partido de Champions League entre semana contra el Real Betis. El encuentro en Velsen-Zuid comenzará a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Van Bronckhorst habló el viernes sobre el estado físico de su plantilla. Luciano Valente tuvo que abandonar el partido del miércoles contra el Como, pero estará disponible el sábado. «No me lo esperaba. En el descanso notó algunas molestias en los isquiotibiales. Ya le había pasado una vez el año pasado. Por suerte, no había daño, sino que se debía sobre todo a la posición de su cuerpo. Lo hemos solucionado», explicó el entrenador del Feyenoord.

Tjark Ernst mantiene su puesto bajo palos en el Feyenoord, con Givairo Read en el lateral derecho. Jeremiah St. Juste sufrió molestias por cansancio contra el Como y Tsuyoshi Wattanabe lo sustituirá ante el Telstar. Mika Mármol y Javi López completan la defensa del equipo de Róterdam.

En el centro del campo, el entrenador dará descanso a Oussama Targhalline y Sem Steijn saldrá de inicio. Gjivai Zechiël y Charles Vanhoutte mantienen su puesto en el once inicial del líder de Róterdam.

Anis Hadj Moussa, que destacó contra el Como, arrancará como extremo derecho. Nacho Ferri será la referencia en ataque y Gaoussou Diarra, que rindió bien tras entrar como suplente ante el Como, sustituirá a Valente en la banda izquierda.

Próximos partidos TEL Eredivisie 14:00 FEY

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.