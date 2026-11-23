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Las Acciones Progresivas son el primer Prime Insight desarrollado por Prime Video específicamente para la UEFA Champions League. Su objetivo es identificar los pases y las conducciones de balón que permiten a un equipo ganar terreno

La función se estrena en la retransmisión alternativa Prime Vision el 25 de noviembre, con motivo del Paris Saint-Germain contra la Roma

Prime Video presenta las «Acciones Progresivas», una innovación para su cobertura de la UEFA Champions League que destaca los pases y las conducciones de balón con los que un equipo gana terreno y genera jugadas prometedoras. También pone en valor la aportación de los jugadores que las hacen posibles y que a menudo reciben menos reconocimiento. Desarrolladas por el equipo de productores, ingenieros, expertos en inteligencia artificial y analistas de Prime Video, las «Acciones Progresivas» son el primer Prime Insight creado específicamente para la UEFA Champions League. Se suman al creciente repertorio de funciones de Prime Vision, la retransmisión alternativa que sirve de laboratorio e incubadora: allí nacen novedades que a menudo terminan incorporándose a la retransmisión principal.

Las «Acciones Progresivas» se basan en modelos propios impulsados por inteligencia artificial que identifican una acción progresiva según la distancia que recorre el balón en cada zona del campo y que acerca a un equipo a la portería y, por tanto, a una ocasión de gol. El umbral que activa la señal gráfica de las «Acciones Progresivas» disminuye a medida que el balón se aproxima a la portería rival, donde las defensas son más compactas y resulta más difícil encontrar espacios. Es una métrica que refleja los datos que utilizan entre bastidores los principales clubes europeos, pero que históricamente ha sido difícil mostrar durante una retransmisión en directo. Cuando un jugador realiza una «Acción Progresiva», un gráfico sobre el campo mostrará dónde empezó y terminó la jugada, el jugador implicado y la distancia recorrida por el balón. Así, los aficionados podrán interpretar el partido como lo haría un cuerpo técnico, en tiempo real y con un indicador claro del terreno ganado hacia la portería.

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«Prime Vision es el espacio donde desarrollamos nuevas funciones que ponen el foco en las métricas, las jugadas y los jugadores que marcan la diferencia en un partido, pero que no siempre quedan reflejados en las estadísticas tradicionales o en las técnicas de retransmisión», ha declarado Andrew Hornett, director de Producción de Deportes en Directo para Europa de Prime Video. «Todos los equipos tienen jugadores cuya influencia va mucho más allá de lo que refleja el marcador: son quienes realizan una labor crucial en la construcción del juego y hacen avanzar el balón dos o tres pases antes de una asistencia. Las “Acciones Progresivas” están pensadas para recoger precisamente esa contribución, midiendo y mostrando esas jugadas durante una retransmisión en directo. Los aficionados las verán en tiempo real, en el momento en que se produzcan, pero también agregaremos los datos a lo largo del partido para que puedan ver qué jugadores han tenido un mayor impacto en el encuentro».

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La función se estrenará en Italia la noche del 25 de noviembre, con motivo del Paris Saint-Germain-Roma, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los aficionados pueden acceder a Prime Vision, con funciones como las «Acciones Progresivas», mediante el mando a distancia desde la página del partido o desde el menú durante cualquier encuentro de la UCL en directo en Prime Video.

Las «Acciones Progresivas» son el primer Prime Insight creado desde cero específicamente para la cobertura de la UEFA Champions League de Prime Video. Se suman al mapa táctico, el momentum, las estadísticas avanzadas, las opciones de pase y las etiquetas de los jugadores dentro del creciente repertorio de funciones de Prime Vision, concebidas para acercar el juego a los aficionados. Todas están disponibles en la retransmisión alternativa durante cada partido de la UCL en directo en Prime Video. Los Prime Insights se desarrollaron por primera vez para la cobertura de Thursday Night Football, el paquete semanal de la NFL en exclusiva para Prime Video en Estados Unidos. Allí, funciones basadas en inteligencia artificial como los galardonados Defensive Alerts se han convertido en un rasgo distintivo de la cobertura y pasan cada semana de la retransmisión alternativa a la principal.

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Prime Video Sport

Prime Video ofrece una amplia variedad de deportes en directo, entre ellos la NBA, la WNBA y el Skins Game a nivel mundial; Thursday Night Football, el Masters Tournament, NASCAR, los New York Yankees, el equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Duke, las Seattle Storm y algunos equipos locales de hockey sobre hielo en Estados Unidos, además de ONE Championship y la NWSL tanto en Estados Unidos como en Canadá. Prime Video también ofrece NHL on Prime y la PWHL en Canadá; la UEFA Champions League en Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; Roland-Garros en Francia; Wimbledon en Alemania y Austria; la Premier League en Suecia, Dinamarca y Países Bajos; ICC Cricket en Australia; la Copa do Brasil y la Serie A en Brasil; la MLB y boxeo en directo en Japón; y Chivas y la selección mexicana de fútbol (Mexican National Football Team) en México. Aunque la disponibilidad varía según el mercado, los espectadores también pueden suscribirse a servicios de streaming como Paramount+, FOX One, Peacock Premium Plus, Apple TV, NBA League Pass, algunas cadenas deportivas regionales locales, Premiere (Brasil), TSN (Canadá), Sportsnet (Canadá) y DSports (Argentina).