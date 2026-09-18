Roma vs Inter: detalles del partido

Serie A - Jornada 5 19 sept 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

La AS Roma y el Inter de Milán se enfrentarán el 19 de septiembre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Duelo de altos vuelos en la capital italiana

La AS Roma regresa a casa para recibir al Inter de Milán en el Stadio Olimpico en la jornada 5 de la Serie A 2026/27. Después de actuaciones positivas a nivel nacional y en Europa, los Giallorossi aspiran a aprovechar el apoyo de su afición para lanzar un aviso serio en la carrera por el top 4. Para el Inter de Milán, el viaje a Roma supone una exigente prueba a domicilio mientras busca mantener el impulso del inicio de temporada cerca de la parte alta de la tabla.

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El drama final de los Giallorossi en casa

La AS Roma llega al gran choque del sábado después de lograr una trabajada victoria por 2-1 ante el Atalanta BC en el Stadio Olimpico en la jornada 3. Tras ese triunfo liguero, la Roma rescató un empate 1-1 a domicilio frente al Fenerbahçe SK en la Champions League el 10 de septiembre, con Bryan Cristante abriendo el marcador en el minuto 39. Gianluca Mancini, Paulo Dybala y Matías Soulé siguen aportando liderazgo y amenaza creativa al club de la capital.

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La emocionante remontada de los Nerazzurri ante el Napoli

El Inter de Milán viaja a la capital tras una vibrante victoria por 3-2 sobre el SSC Napoli en San Siro en la jornada 3. Después de verse 2-0 abajo al inicio de la segunda parte, Lautaro Martínez puso en marcha la remontada antes de que Marcus Thuram empatara, lo que permitió a Martínez sellar el gol de la victoria en el minuto 90. Aunque el Inter sufrió una ajustada derrota por 2-1 a domicilio frente al Real Madrid en su estreno en la Champions League, su ataque en la competición doméstica sigue siendo uno de los más potentes de la Serie A.

¿Podrá la defensa de la Roma frenar el ataque del Inter?

Los enfrentamientos históricos entre estos dos gigantes italianos suelen dejar transiciones rápidas y una alta intensidad física. La línea de tres de la Roma, liderada por Gianluca Mancini y Evan Ndicka, tendrá una dura prueba para contener a la pareja formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram. En el centro del campo, Hakan Çalhanoğlu y Nicolò Barella intentarán marcar el ritmo ante Bryan Cristante. Con los puestos del top 4 en juego, el duelo del sábado promete una gran dosis de drama desde el pitido inicial.

Posibles alineaciones

Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Inter de Milán: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, afronta cierta incertidumbre de cara al partido, con Wesley arrastrando un golpe sufrido durante el viaje de Champions League a Estambul, aunque se informa de que estará disponible. Koné sigue siendo duda en el centro del campo, con Pisilli listo para entrar junto a Cristante. Lulli se recupera de una enfermedad, pero se espera que sea titular por delante de Molina en el carril derecho, mientras que Balerdi apunta a jugar de inicio en defensa.

El Inter volverá a no contar con Nicolo Zaniolo, que se ha perdido las primeras semanas de la temporada por lesión. Oumar Solet también está fuera tras sufrir un problema durante la derrota ante la Lazio, y Piotrowski se une a McTominay en la enfermería después de que a ambos se les diagnosticara una arritmia benigna leve. Se esperan más novedades sobre la plantilla a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

La Roma ha sumado tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, y sus únicos puntos cedidos llegaron en el 1-1 ante el Fenerbahçe en la Champions League el 10 de septiembre. Sus tres victorias en la Serie A incluyen un 4-0 sobre la Fiorentina, un 0-4 a domicilio ante el Lecce y un triunfo por 2-1 ante el Atalanta. La Roma ha marcado 11 goles y solo ha encajado dos en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos del Inter dejaron cuatro victorias y una derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo por 3-2 ante el Napoli en la Serie A el 5 de septiembre, en el que remontó un 2-0 en contra para ganar. Su única derrota en esa racha fue el 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League el 8 de septiembre. En esos cinco partidos, el Inter marcó 11 goles y encajó seis.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue un partido de la Serie A el 5 de abril de 2026, cuando el Inter venció 5-2 a la Roma en casa. Antes de eso, la Roma ganó 1-0 en el Olimpico en octubre de 2025, y el Inter ganó 1-0 en casa en abril de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Inter ha ganado tres y la Roma dos, con 11 goles del Inter por cinco de la Roma.