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Previa del Chelsea vs Brighton & Hove Albion de la Premier League

Premier League
Chelsea
Brighton
C. Palmer

Previa completa del Chelsea vs Brighton de la Premier League en Stamford Bridge en el primer partido del domingo. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

crest
Premier League - Jornada 2
Stamford Bridge

El Chelsea vs Brighton comienza el 30 de agosto de 2026 a las 09:00 EST y 14:00 GMT.

Previa del Chelsea vs Brighton y contexto del partido

El Brighton arrancó su campaña de la mejor manera posible, goleando por 4-0 al Aston Villa con todos los goles llegando antes de que se hubieran disputado 31 minutos de partido, incluido un doblete relámpago de Jack Hinshelwood. El Brighton también debería llegar bien descansado, después de pasearse durante toda la segunda parte ante los 10 hombres del Villa. El Chelsea ganó un thriller de cinco goles en un derbi del oeste de Londres contra el Fulham con goles de Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer. Palmer asistió a Joao Pedro en el primer minuto.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

¿A quiénes han fichado Chelsea y Brighton?

Los veranos del Chelsea nunca son aburridos en estos tiempos. Xabi Alonso, excompañero de Arbeloa, es el nuevo hombre al mando en Stamford Bridge, y ha gastado mucho dinero, incluido un récord británico de 117 millones de libras por Morgan Rogers, procedente del Aston Villa. El nuevo Chelsea de Alonso ha desembolsado hasta ahora la asombrosa cifra de 333 millones de libras en jugadores en este mercado de fichajes. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda y Marco Palestra son algunos de los flamantes y caros nuevos refuerzos. Los veteranos de la Premier League Danny Welbeck y Jordan Henderson también llegan para aportar una enorme experiencia.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

El Brighton ha invertido mucho dinero en varios jugadores nuevos. Ha incorporado a tres centrales destacados, concretamente Pascal Struijk, procedente del Leeds por 20 millones de libras, Luka Vuskovic, procedente del Tottenham por 46 millones de libras, y al austriaco Michael Svoboda, procedente del Venezia. Además, al más puro estilo Brighton, ha descubierto unas cuantas joyas más desconocidas como el extremo nigeriano de 19 años Zadok Yohanna, procedente del AIK por 24 millones de libras, el extremo portugués Rodrigo Rego, procedente del Benfica, y su compatriota, el lateral derecho Costinha, procedente del Olympiacos. El favorito de la afición Pascal Gross también regresa al club tras dos años en el Borussia Dortmund. El delantero canadiense Promise David también llega cedido.

luka vuskovic brighton and hove albiongetty

Datos clave y noticias de lesiones

  • El Brighton ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos y ha marcado exactamente tres goles en cada uno de los tres últimos cara a cara.
  • Jordan Henderson es baja para el Chelsea, mientras que el Brighton no podrá contar con Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh y Evan Ferguson. Carlos Baleba está a punto de cerrar su traspaso al Manchester United.
Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Posibles alineaciones

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Noticias de los equipos y plantillas

Chelsea contra Brighton alineaciones probables

Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
Brighton crest
Brighton
BHA

Manager

  • X. Alonso

Xabi Alonso, técnico del Chelsea, no podrá contar con Emanuel Emegha ni Jordan Henderson por lesión de cara a este partido. No hay sancionados en el equipo local. Aún no se ha facilitado un once proyectado confirmado, y se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el inicio.

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, afronta una lista de ausencias más larga, con Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba y Evan Ferguson, todos descartados por lesión. La ausencia de Baleba es ya habitual tras su movimiento veraniego al Manchester United. Actualmente no hay sancionados en el equipo visitante, y la alineación prevista se confirmará más cerca del partido.

Forma

CHE

CHE - Formulario

JUV
L0-1
MIL
W3-0
JDT
D3-3
RSO
W3-1
FUL
W2-3
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BHA

BHA - Formulario

STR
W4-3
ROM
W3-0
BOL
W1-0
TRO
D0-0
AVL
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Los últimos cinco partidos del Chelsea fueron todos amistosos de pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 3-1 sobre la Real Sociedad el 15 de agosto, tras una victoria por 3-0 sobre el AC Milan cuatro días antes. También empató 3-3 con Johor Darul Ta'zim y sufrió derrotas contra la Juventus (0-1) y el Tottenham Hotspur (1-2). El Chelsea marcó diez goles en esos cinco partidos y encajó siete.

El Brighton llega en una forma considerablemente mejor. El equipo de Hurzeler ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y solo se dejó puntos en un empate 0-0 contra el Tromso en la Conference League el 20 de agosto. Su resultado más reciente antes de eso fue la demolición por 4-0 del Aston Villa en la jornada inaugural de la Premier League. Antes, en pretemporada, venció al Bologna por 1-0 y a la Roma por 3-0, y superó al Strasbourg por 4-3. El Brighton marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó tres.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
6Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 21 de abril de 2026, cuando el Brighton derrotó al Chelsea por 3-0 en el Amex Stadium en la Premier League. La última victoria del Chelsea en este duelo se remonta a septiembre de 2024, un triunfo en casa por 4-2 en Stamford Bridge. En los últimos cinco enfrentamientos, el Brighton tiene ventaja con tres victorias por una del Chelsea, además de una victoria del Chelsea, con el partido de septiembre de 2025 terminado 3-1 a favor del Brighton en Stamford Bridge.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
W
5
HullHullHUL
110020+23
W
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
W
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
L
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
L
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
L
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la tabla de la Premier League, el Brighton ocupa el liderato tras la jornada inaugural, mientras que el Chelsea es 11.º antes de este partido.

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