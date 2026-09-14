Europa League - Jornada 1 16 sept 2026 - 15:00 San Siro

El AC Milan vs Benfica comenzará el 16 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 19:00 GMT.

Dos gigantes europeos arrancan la fase de grupos de la Europa League

El AC Milan vs Benfica suele ser un duelo propio de la Champions League, pero estos gigantes se enfrentan en la jornada 1 de la fase de grupos de la Europa League de esta temporada. El Milan terminó quinto en la tabla de la Serie A de la pasada temporada, mientras que el Benfica acabó tercero en la máxima categoría de Portugal el curso pasado.

Milan y Benfica llegan en buen momento de forma nacional

El Milan ha comenzado con solidez la nueva temporada en Italia y sigue invicto en sus primeros cuatro partidos. Dos han sido empates, incluidos sus dos últimos resultados, un 2-2 con la Lazio y un 1-1 contra la Juventus. Diego Moreira salió desde el banquillo contra la Lazio para marcar un doblete, lo que hace probable su inclusión en el once inicial aquí.

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El inicio de campaña del Benfica ha sido casi perfecto, con cuatro victorias y un empate en cinco partidos. En total, encadena una racha de siete triunfos en todas las competiciones. Ha marcado 10 goles en sus últimos tres partidos de liga, con el mediapunta Gianluca Prestianni viendo puerta en los tres.

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Posibles alineaciones

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Noticias de los equipos y plantillas

Ruben Amorim se hace cargo del AC Milan para este partido de la Europa League, aunque el club aún no ha confirmado una alineación probable y no hay información disponible por ahora sobre lesiones o sanciones.

Marco Silva lidera al Benfica en este encuentro, con los detalles de la plantilla también aún por confirmar. Las actualizaciones sobre las noticias de ambos equipos se añadirán más cerca del inicio.

Forma

El AC Milan ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 en casa de la Juventus en la Serie A, con el gol del empate encajado en el tiempo añadido. Antes de eso, el Milan ganó dos partidos ligueros consecutivos contra el Venezia (2-0) y el Torino (2-1 fuera de casa). En esos cinco partidos, el Milan marcó diez goles y encajó cinco, aunque su única derrota competitiva llegó en una derrota de pretemporada ante el Chelsea.

El Benfica ha ganado sus últimos cinco partidos sin dejarse un solo punto. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 fuera de casa contra el Maritimo en la Liga Portugal el 5 de septiembre. Esa racha también incluye un triunfo por 7-0 sobre el Casa Pia y dos victorias en la fase de clasificación de la Europa League ante el AGF, por 3-1 en casa y 1-3 fuera. El Benfica marcó dieciséis goles en esos cinco partidos y solo encajó dos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 1-1, un amistoso disputado en el estadio del Benfica en agosto de 2009. Antes de eso, los equipos se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la Champions League 2007-08: el AC Milan ganó 2-1 en San Siro en septiembre de 2007, y el partido de vuelta en Lisboa en noviembre de 2007 también acabó 1-1. En los tres enfrentamientos registrados, ninguno de los dos tiene una ventaja clara, con una victoria para cada uno y un empate.

Clasificación

En la Europa League, tanto el AC Milan como el Benfica ocupan actualmente la primera posición en la clasificación de la competición.