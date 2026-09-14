Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche busca su primera victoria en LaLiga esta temporada ante un Real Madrid visitante con facilidad goleadora en el Estadio Martínez Valero.

Previa del Elche vs Real Madrid

Elche empató 1-1 con el Athletic Club el sábado y duplicó así su balance de puntos en LaLiga esta temporada. Aun así, el equipo de Martín Anselmi ha encajado una media de 2,6 goles por partido en esta campaña y sigue sin ganar. En el tramo final de la pasada temporada, enlazó una racha de siete partidos de LaLiga sin perder en casa (4V, 3E), y necesitará volver a sumar resultados así en esta ocasión.

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Madrid venció con comodidad al Rayo Vallecano por 4-1 el sábado para situarse con 12 puntos tras cinco partidos de LaLiga, con la derrota fuera de casa ante el Real Betis como única mancha hasta ahora. José Mourinho probablemente rotará a su plantilla aquí tras una reciente victoria por 2-1 sobre el Inter en la Champions League y con un derbi madrileño liguero en el horizonte.

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Datos clave y noticias de lesiones

Kylian Mbappe se ha convertido en el primer jugador en marcar seis veces en los primeros cinco partidos de liga del Madrid en una temporada desde Karim Benzema en 2021-22.

Los últimos 14 partidos de liga fuera de casa del Madrid tuvieron menos de 3,5 goles.

Cuatro de las últimas cinco salidas ligueras del Madrid registraron 6 o más tarjetas amarillas.

Yago Santiago es baja en el Elche, mientras que el Madrid sigue sin contar con Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo.

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Posibles alineaciones

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Elche, Martin Anselmi, no tiene lesiones ni sanciones reflejadas en los datos actuales de la plantilla, aunque podrían añadirse más actualizaciones más cerca del saque inicial.

El Real Madrid sigue exigido atrás y en ataque. Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy son bajas confirmadas por lesión. No hay sanciones reflejadas, pero las opciones de Mourinho siguen siendo limitadas y la profundidad de la plantilla volverá a ponerse a prueba en un periodo cargado de partidos.

Forma

Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales, con un empate y cuatro derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 3-2 ante el Racing Santander, y el 5-0 encajado ante el Barcelona a principios de agosto subraya la magnitud del desafío al que se enfrenta la plantilla de Anselmi. En esos cinco partidos, Elche marcó seis goles y encajó 12, un balance que apunta a problemas en ambas áreas.

Los últimos cinco partidos del Real Madrid cuentan una historia más variada. Encadenó tres victorias, superando a Espanyol, Real Sociedad y Malaga, antes de que la derrota por 1-0 ante el Real Betis el 4 de septiembre pusiera fin a esa racha. La victoria por 4-0 sobre Malaga y el triunfo por 4-1 ante la Real Sociedad demostraron su calidad ofensiva cuando está acertado, pero el resultado ante el Betis mostró que no es inmune a los malos días.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con una victoria del Real Madrid por 4-1 en casa en LaLiga el 14 de marzo de 2026. Antes de eso, los dos equipos empataron 2-2 en el Estadio Martinez Valero en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado tres veces, con dos empates y ninguna victoria del Elche.

Clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Elche ocupa la 19.ª posición, mientras que el Real Madrid es 3.º.