Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid vs Real Madrid comienza el 20 de septiembre de 2026 a las 10:15 EST y 14:15 GMT.

Un Real en forma visita al Atleti tras su heroica final

El Real Madrid necesitó un gol en el tiempo añadido de Carlos Espi para terminar llevándose los tres puntos en un emocionante triunfo por 3-2 en Elche la última vez. El español de 21 años ya ha marcado dos goles de la victoria esta temporada en el minuto 90 o más tarde, después de su actuación heroica ante el Espanyol en agosto. El Real Madrid ha rozado la perfección esta temporada, con seis victorias en siete partidos en todas las competiciones. Su única mancha fue una derrota por 1-0 ante un impresionante Real Betis.

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El Atleti parece haber vuelto al buen camino

El Atlético de Madrid de Diego Simeone puso fin a una racha de dos derrotas contra Bilbao en liga y Liverpool en la Champions League, reaccionando con victorias en LaLiga ante la Real Sociedad y Osasuna. También ha afinado la puntería, con siete goles en esos dos triunfos. Seis jugadores diferentes vieron puerta en esa pareja de victorias, incluido el cedido canadiense Jonathan David, que marcó en ambas. Los locales del domingo están a solo dos puntos del Real antes del inicio.

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Estadísticas clave y noticias sobre lesionados

Ambos equipos han marcado en cada uno de los tres últimos enfrentamientos directos oficiales.

Arda Guler lidera LaLiga esta temporada con ocho grandes ocasiones creadas.

El Atleti sigue sin poder contar con Pablo Barrios y Julian Alvarez, pero Alexander Sorloth ha vuelto a entrenarse.

Eder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo son bajas de larga duración en el equipo visitante.

Kylian Mbappe ha participado directamente en nueve goles en LaLiga; solo Raphinha, del Barcelona, con 12, tiene más.

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Posibles onces

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Noticias de los equipos y plantillas

Los preparativos de Diego Simeone han sufrido un contratiempo con Julian Alvarez descartado para el derbi por una distensión muscular. El entrenador del Atlético no tiene actualmente ninguna otra información confirmada sobre lesiones o sanciones, y se esperan más novedades sobre la plantilla más cerca del inicio.

Jose Mourinho debe planificar sin tres jugadores del primer equipo en el Real Madrid, con Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy todos ellos en la lista de lesionados. No hay sanciones registradas para el equipo visitante y no se han confirmado actualizaciones adicionales sobre la plantilla en este momento.

Forma

El Atlético de Madrid llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su actuación más reciente fue una contundente victoria por 3-0 a domicilio ante la Real Sociedad en La Liga, que llegó después de derrotas ante el Athletic Bilbao, que les ganó 3-0, y el Liverpool en la Champions League. A lo largo de esos cinco partidos, el Atlético ha marcado nueve goles y ha encajado ocho. La victoria ante la Real Sociedad puso fin a una racha de derrotas consecutivas y dio al equipo de Simeone un oportuno impulso de confianza.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano en La Liga, y también logró un triunfo por 2-1 sobre el Inter de Milán en la Champions League durante esa racha. Su única derrota llegó ante el Real Betis, un 1-0 en contra en La Liga. El Madrid ha marcado 11 goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros, con una producción ofensiva especialmente fuerte en las últimas semanas.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en La Liga en marzo de 2026, cuando el Real Madrid ganó 3-2 en el Bernabéu. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado tres veces, mientras que el Atlético logró una victoria, un 5-2 en casa en La Liga en septiembre de 2025, y una victoria más del Atlético llegó en la Champions League. El Real Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco encuentros, mientras que el Atlético ha anotado 11.

Clasificación

En La Liga, el Atlético de Madrid ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que el Real Madrid es segundo antes de este partido.