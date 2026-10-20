Un informe periodístico ha revelado la identidad del árbitro con más posibilidades de dirigir el esperado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para el próximo domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en un duelo que podría presenciar el debut del árbitro candidato en la historia de los enfrentamientos entre los dos eternos rivales.

El diario Mundo Deportivo señaló que Javier Alberola Rojas se ha convertido en el candidato más destacado para dirigir el Clásico, después de que disminuyeran las opciones de Hernández Hernández, quien era el nombre más cercano en un principio, a pesar de haber dirigido los dos últimos Clásicos en el estadio Camp Nou.

Asimismo, aclaró que el Comité Técnico de Árbitros ha fijado sus elecciones para los partidos del fin de semana, y que el nombre del árbitro del Clásico se anunciará oficialmente el sábado, un día antes del esperado enfrentamiento.

Refuerza las opciones de Alberola Rojas el hecho de que no haya dirigido ningún partido de la Liga española durante la jornada actual, además de que nunca ha arbitrado ningún partido del Barcelona o del Real Madrid durante la presente temporada.

Un historial tranquilizador para el Barcelona y preocupante para el Real Madrid

Las cifras del árbitro español apuntan a una clara superioridad en los resultados del Barcelona en los partidos que ha dirigido, pues ha estado al frente de 13 encuentros del conjunto catalán, en los que el Blaugrana logró 10 victorias y dos empates, frente a una única derrota.

El último partido que dirigió al Barcelona fue el pasado febrero, cuando el equipo venció al Levante por tres goles a cero en el estadio Camp Nou, mientras que su única derrota bajo la dirección del árbitro se remonta a mayo de 2023, cuando cayó ante la Real Sociedad por 1-2.

En cambio, el balance del Real Madrid parece menos positivo, después de que Alberola Rojas dirigiera 19 partidos del conjunto blanco, en los que logró 12 victorias y 3 empates, frente a 4 derrotas.

El último partido que dirigió al Real Madrid fue el pasado abril, y terminó en empate ante el Girona, mientras que la última victoria del conjunto blanco a domicilio bajo su dirección se remonta a su triunfo sobre el Valencia por dos goles a cero en Mestalla, durante la pasada temporada.

Alberola Rojas tiene previsto disputar su primer partido en la Liga de Campeones de Europa esta temporada mañana, cuando dirija el enfrentamiento entre el Sabah azerbaiyano y el Borussia Dortmund alemán.





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