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La relación entre Angelo Angelo y el VfB podría terminar antes de lo previsto al acabar la temporada en curso.

La relación entre el VfB Stuttgart, club de la Bundesliga, y el centrocampista Angelo Stiller estaría atravesando una crisis. Sport Bild informa de reproches de algunos dirigentes del club suabo hacia el jugador de 25 años.

Según la publicación, en una reunión del consejo de supervisión se señaló que Stiller podría «esforzarse más». Sobre el césped, el centrocampista suele limitarse a cumplir con lo exigido. Su actitud también habría generado malestar: Stiller ya no estaría a la altura de su papel como líder y «desanima una y otra vez a sus compañeros por la forma negativa en que se dirige a ellos».

Sin embargo, según Sport Bild, Stiller sigue siendo «incuestionado y respetado» entre sus compañeros, aunque ya no forma parte del consejo de jugadores encabezado por Deniz Undav, nombrado capitán antes de la temporada.

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Como consecuencia del descontento de algunos dirigentes con Stiller y de que todavía no ha habido conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2028, el futuro del exjugador del Bayern en el VfB sería «incierto» y un traspaso en verano, «posible para ambas partes».

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En los últimos meses han surgido reiterados rumores sobre el interés de clubes importantes del extranjero por Stiller . Entre otros, se le ha relacionado como posible fichaje con la Juventus, el club con más títulos de Italia. Según Sport Bild, en verano también intentó ficharlo el Brighton & Hove Albion, actualmente el equipo revelación de la Premier League . Sin embargo, Stiller no habría querido marcharse allí porque puede jugar la Champions League con el Stuttgart en la temporada 2026/27. Con los Seagulls no tendría esa posibilidad.

Getty Images

Hace apenas unos días, Tuttosport informó de que Stiller es, para el Milan, rival de la Juve en la Serie A, un firme candidato a suceder al ganador del Balón de Oro Luka Modric (41) , cuya continuidad más allá del verano se considera improbable.

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¿Cuánto costó Angelo Stiller al VfB Stuttgart?

Stiller no tiene representante actualmente tras separarse de Volker Struth, de la agencia 'Sports360'. Sin embargo, el jugador no contempla en esta etapa de su carrera posibles destinos (lucrativos) en la Süper Lig turca o en la Major League Soccer norteamericana, sobre los que también se ha especulado. Además, se siente a gusto en Stuttgart.

El VfB lo fichó en verano de 2023 procedente del 1899 Hoffenheim, rival en la Bundesliga, por 5,5 millones de euros. Desde entonces ha sido titular y una pieza clave, y llegó a la selección absoluta de Alemania, con la que suma nueve partidos.

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Stiller formó parte, entre otros, de la convocatoria alemana para el decepcionante Mundial disputado este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Allí jugó el último partido de la fase de grupos, contra Ecuador. El nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, todavía no lo ha convocado desde entonces. Actualmente, Stiller se recupera de una lesión en los aductores que lo mantiene de baja desde finales de octubre y que probablemente le impedirá disputar, como mínimo, el partido de Bundesliga de este fin de semana contra el recién ascendido Schalke 04.

Esta temporada, Stiller ha disputado doce partidos oficiales con el VfB a las órdenes del entrenador Sebastian Hoeneß. En ellos ha dado cuatro asistencias.