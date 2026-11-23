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El Feyenoord busca resarcirse en la Champions League tras perder el sábado por 2-3 ante el Excelsior. Giovanni van Bronckhorst hará varios cambios en su equipo para enfrentarse al FC Porto, según pronostica Voetbalzone. El duelo europeo en De Kuip comenzará a las 21:00 y podrá seguirse en directo por Ziggo Sport 1.

El a menudo criticado Tjark Ernst seguirá bajo los palos del Feyenoord. Givairo Read ocupará la banda derecha y Javi López volverá al lateral izquierdo. Esto se debe a que Mika Mármol jugará de nuevo como central, junto a Tsuyoshi Watanabe.

Charles Vanhoutte conservará su puesto en el centro del campo del conjunto de Róterdam. Oussama Targhalline volverá a ser titular ante el Porto y Gjivai Zechiël también saldrá de inicio.

Anis Hadj Moussa estará a punto para el gran duelo europeo en De Kuip. «Ha podido entrenar con normalidad, así que está listo para el martes», dijo Van Bronckhorst el lunes ante los medios.

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Nacho Ferri buscará el martes su primer gol en la Champions League. Van Bronckhorst volverá a utilizar a Luciano Valente como extremo izquierdo, después de que el sábado jugara como centrocampista ante el Excelsior.

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El Feyenoord tuvo, por tanto, un ensayo general muy decepcionante con su derrota por 2-3 ante el Excelsior, su rival de la ciudad. El PSV y el Ajax aprovecharon al máximo el tropiezo de su competidor.

El Porto venció al USC Paredes en la cuarta ronda de la Copa de Portugal. En la liga, el equipo de Francesco Farioli es líder con cinco puntos de ventaja sobre el Benfica.

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Posible once del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.