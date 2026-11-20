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El PSV retoma la Vriendenloterij Eredivisie el sábado con una visita al NEC. ¿Llegará Sergiño Dest a tiempo para el duelo en Nimega? El partido en De Goffert comienza a las 16:30 y se podrá ver en directo por ESPN 2.

Peter Bosz no podrá contar el sábado por la tarde con cuatro jugadores que sufren lesiones de larga duración: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa y Alassane Pléa.

Paul Wanner, en cambio, podría estar de vuelta. El centrocampista austriaco ha entrenado con el grupo durante toda la semana.

Matej Kovar estará bajo palos en el PSV. Peter Bosz no correrá riesgos con Dest de cara al partido del martes contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Por ello, Kiliann Sildillia será titular en el lateral derecho.

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No se esperan más sorpresas en la defensa del PSV. Lutsharel Geertrudia y Armando Obispo formarán la pareja de centrales, mientras que Filip Kostic ocupará la banda izquierda.

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Próximos partidos NEC Eredivisie 10:30 PSV

En el centro del campo también estarán los habituales. Mauro Júnior y Kodai Sano se encargarán de dar equilibrio al equipo. Guus Til será el jugador más adelantado de esa línea.

En ataque, Ivan Perisic deberá generar ocasiones desde la derecha para el delantero Sven Mijnans. Ruben van Bommel jugará por la banda izquierda en De Goffert.

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El PSV llegó al parón de selecciones tras vencer por 2-5 al SC Cambuur. Así, el equipo de Bosz lidera la Eredivisie, aunque Feyenoord y Ajax le pisan los talones.

El NEC sumó tres puntos en su visita al FC Utrecht: 2-3. Así, el equipo de Dick Schreuder, que tanto impresionó la temporada pasada, ocupa la zona media de la Eredivisie.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.