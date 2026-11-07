Posible alineación del Feyenoord: Van Bronckhorst introduce un cambio

El Feyenoord retoma la Vriendenloterij Eredivisie este domingo con una visita al sc Heerenveen, y Voetbalzone prevé que Giovanni van Bronckhorst mantenga a los habituales. El partido en Frisia comenzará a las 12:15 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst estará bajo los palos en el Abe Lenstra Stadion. Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol y Javi López formarán, de derecha a izquierda, la defensa del conjunto visitante de Róterdam. Watanabe, ya completamente recuperado, ocupará así el lugar de Thijs Kraaijeveld, que jugó el martes contra el Inter. Jerry St. Juste será baja por lesión.

Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël formarán el centro del campo del Feyenoord en el extremo norte del país. Targhalline estuvo algo enfermo y entrenó por separado, pero está en condiciones de ser titular.

No habrá sorpresas en el ataque del Feyenoord. Anis Hadj Moussa partirá desde la derecha, Nacho Ferri será la referencia en el centro y el capitán Luciano Valente jugará desde la izquierda.

Reiss Nelson y Shaqueel van Persie están en condiciones de entrar durante el partido, según dijo Van Bronckhorst el viernes en una comparecencia ante la prensa. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen y Jakub Moder no estarán disponibles el domingo.

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El Feyenoord se dejó puntos ante el Fortuna Sittard (1-1) y perdió por 0-3 contra el Inter. El Heerenveen sumó tres puntos ante el NEC (1-0) y se encuentra en la zona alta de la tabla.

Posible alineación: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.