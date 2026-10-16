El líder Feyenoord retoma la Vriendenloterij Eredivisie el sábado ante el Telstar. El entrenador Giovanni van Bronckhorst hará varios cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El partido de Liga de Campeones entre semana ante el Real Betis tiene mucho que ver con ello. El encuentro en Velsen-Zuid comenzará a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Van Bronckhorst habló el viernes sobre el estado físico de su plantilla. Luciano Valente tuvo que retirarse el miércoles ante el Como, pero estará disponible el sábado. «No me lo esperaba. Durante el descanso notó algunas molestias en el isquiotibial. Ya le había pasado una vez el año pasado. Por suerte, no había ninguna lesión; se debía sobre todo a la posición de su cuerpo. Lo hemos solucionado», explicó el entrenador del Feyenoord.

Tjark Ernst mantendrá su puesto bajo los palos del Feyenoord, con Givairo Read en el lateral derecho. Jeremiah St. Juste acusó el cansancio ante el Como y Tsuyoshi Wattanabe lo sustituirá frente al Telstar. Mika Mármol y Javi López completarán la defensa del equipo de Róterdam.

En el centro del campo, el entrenador dará descanso a Oussama Targhalline y Sem Steijn saldrá de inicio. Gjivai Zechiël y Charles Vanhoutte conservarán su puesto en el once del líder de Róterdam.

Anis Hadj Moussa, que destacó ante el Como, arrancará como extremo derecho. Nacho Ferri será la referencia en ataque y Gaoussou Diarra, que rindió bien tras entrar desde el banquillo ante el Como, sustituirá a Valente por la izquierda.

Próximos partidos TEL Eredivisie 14:00 FEY

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.