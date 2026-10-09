Posible alineación del Feyenoord: este once debe derrotar al líder AZ

El Feyenoord intentará el sábado arrebatarle el liderato al AZ. Los de Róterdam lo harán con una alineación conocida, pronostica Voetbalzone. El partidazo de la Eredivisie en De Kuip comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Tjark Ernst estará bajo palos ante el líder de Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Marmól formarán, de derecha a izquierda, la defensa del Feyenoord. Watanabe vuelve a estar en forma después de sufrir una lesión con la selección japonesa.

Oussama Targhalline y Charles Vanhoutte deberán aportar el control en el centro del campo del Feyenoord. Gjivai Zechiël, que debutó con la selección neerlandesa, será la pieza más ofensiva de esta línea.

Anis Hadj Moussa vuelve a estar completamente recuperado y partirá en su habitual posición de extremo derecho, con Luciano Valente, que deberá generar peligro desde la izquierda. Nacho Ferri será la referencia en el centro del ataque.

Si el Feyenoord gana, se colocará un punto por encima del AZ y el liderato quedará en manos del conjunto de Róterdam. Hay confianza, porque antes del parón de selecciones se impuso por 0-7 al PEC Zwolle y por 5-0 al FC Utrecht.

Próximos partidos FEY Eredivisie 12:45 AZ

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.