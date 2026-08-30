Según un informe de kicker, el fichaje de El Khannouss por el Newcastle United no se llevará a cabo. Se dice que por el momento no se vislumbra un acuerdo entre el club de la Premier League y la estrella del VfB. Recientemente, Foot Mercato había informado de que el Newcastle estaba valorando un traspaso de El Khannouss, ya que encajaría perfectamente en la forma de jugar del nuevo entrenador Matthias Jaissle.

Según kicker, El Khannouss estaba jugando sus cartas a que todavía apareciera un club más grande de las islas interesado en él. Un regreso a Inglaterra, donde jugó en 2024/25 para el Leicester City, que entretanto ha caído a la tercera división, estaba en principio en la mente del talentoso mediapunta. Sin embargo, es posible que el Newcastle no le resultara lo bastante atractivo.

Si de aquí al cierre del mercado de fichajes de verano del martes no aparece finalmente uno de los gigantes ingleses para interesarse por El Khannouss, el jugador de 22 años permanecerá previsiblemente también la temporada 2026/27 en Stuttgart. El VfB incorporó a El Khannouss el año pasado inicialmente cedido por el Leicester, y a finales de mayo, tras cumplirse las condiciones para una compra, se oficializó su fichaje definitivo. Por el marroquí, los suabos, con los que ha firmado hasta 2030, pagaron un traspaso de un total de 18 millones de euros.

¿Por qué Bilal El Khannouss podría generar inquietud en el VfB Stuttgart?

En lo que respecta a la amplitud de la plantilla para una temporada cargadísima gracias al fútbol de la Champions League, la continuidad de El Khannouss sería sin duda una buena noticia para el Stuttgart. Sin embargo, se dice que El Khannouss está descontento con su estatus actual en el cuarto clasificado de la pasada temporada de la Bundesliga, y ahí estaría probablemente el motivo de sus intenciones de cambiar de club.

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Tanto en el arranque oficial de la temporada en la Copa de Alemania contra el Hansa Rostock (4-0) como en el inicio de la Bundesliga ante el Bayern de Múnich (1-5), El Khannouss se quedó mucho tiempo en el banquillo y en ambos casos no entró hasta el tramo final, mientras que el entrenador Sebastian Hoeneß se decantó por Tiago Tomas. Ya los últimos partidos de la temporada anterior habían sido insatisfactorios para el internacional marroquí, que, entre otras cosas, en la final de la Copa de Alemania contra el Bayern (0-3) solo había sido un revulsivo. En el 2-2 contra el Eintracht Frankfurt en la jornada 34 de la Bundesliga ni siquiera tuvo minutos.

Hasta poco antes de Navidad, El Khannouss había sido todavía en su mayoría titular en el VfB y había convencido. Sin embargo, tras su regreso de la Copa África a finales de enero, la situación del atacante cambió y desde entonces pasó a alternar entre el once inicial y el banquillo.