Los intentos del Barcelona por fichar a Rodri han entrado en su fase más decisiva hasta el momento, después de que el club presentara una tercera oferta cuyo valor supera los 76 millones de dólares, en medio de las expectativas catalanas de que sea suficiente para convencer al Manchester City de aceptar la salida del centrocampista español.

El City había solicitado al inicio de las negociaciones cerca de 92,5 millones de euros, pero el Barcelona considera que la diferencia entre ambas partes ya es reducible, y que la tercera oferta podría ser suficiente para cerrar la operación, pese a que el club insiste en la necesidad de tener paciencia durante las horas decisivas, según el diario español "As".

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Los allegados al Barça intentaron en los últimos días calmar los ánimos, asegurando que la operación se cerraría finalmente, pero el club se vio obligado a elevar su oferta más de lo previsto.

El Barcelona comenzó con una oferta de 57 millones de dólares, antes de aumentarla alrededor de un 25% hasta los 76 millones de dólares, y ahora ha presentado una tercera oferta cuyo valor supera esa cifra, considerándola la oferta final.

El vigente campeón de LaLiga se dispone a ofrecer a Rodri, nacido en Madrid, un contrato de 4 años, ante el deseo del jugador de vivir una nueva experiencia. Rodri había viajado a Manchester la tarde del pasado jueves, antes de llegar a la sede de entrenamientos de su equipo la mañana de ayer viernes, según la fecha prevista.

El nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, declaró: "Le di un abrazo caluroso", aunque al mismo tiempo reconoció que no puede garantizar la continuidad del jugador español en el Etihad Stadium.

Por el momento, en el Barcelona reina el optimismo de que la operación está más cerca que nunca.